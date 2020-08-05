زنجان جایگاه ارزشمندی در خدمات اورژانسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوری عصر چهارشنبه در آیین افتتاح اولین پایگاه اورژانس ریلی کشور در خرم‌دره که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن قدردانی از خدماتی که تا به امروز توسط اورژانس زنجان انجام شده است، از زنجان به عنوان استانی که از جایگاه ارزشمندی در خدمات اورژانسی دارد، یاد کرد و افزود: علاوه بر این، اورژانس زنجان در خدمات‌رسانی به بیماران سکته مغزی نیز سرآمد بوده است.

وی با یادآوری اینکه متاسفانه شیوع ویروس کرونا، تکنسین‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی در کشور را نیز درگیر خود کرده، به طوری که امروز از ۱۶ هزار تکنسین این بخش، ۱۸۰۰ نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند، تصریح کرد: با اینکه جمعیت کثیری از تکنسین‌های مبتلا به کرونا بهبود یافته و به چرخه درمان بازگشته‌اند اما متاسفانه ۴ نفر از این افراد با ابتلا به این بیماری، جان خود را از دست داده و به جمع شهدای سلامت پیوستند.

نوری با اشاره به اینکه زنجان یکی از استان‌هایی است که در زمینه انجام کارهای خیرخواهانه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، ادامه داد: خیرینی که در حوزه سلامت فعالیت کرده و ورود پیدا می‌کنند، کارشان ارزش فوق‌العاده‌ای دارد؛ چرا که در عرصه‌ای حضور دارند که با جان انسان‌ها سر و کار دارد.

معاون فنی و عملیات اورژانس کشور در ادامه از انجام ۴۰۰۰ ماموریت اورژانسی در کشور خبر داد و با یادآوری اینکه زنجان جزو استان‌هایی است که چند پروژه ارزشمند در این حوزه به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: خدماتی که امروز اورژانس انجام می‌دهد در بخش‌های مختلف از جمله هوایی، دریایی، جاده‌ای و ریلی بوده و این به آن خاطر است که خدمات‌رسانی اورژانس در یک بخش نمی‌تواند جواب‌گوی نیاز امروز باشد.

نوری با اشاره به اینکه خدمات امروز اورژانس در کشور گسترده شده است، بیان کرد: راه‌اندازی موتورآمبولانس برای شهرهای بزرگ، راه‌اندازی ۵ اورژانس دریایی در جنوب کشور و نیز برنامه‌ریزی برای هاورکرافت آمبولانسی، از جمله برنامه‌هایی است که در راستای توسعه خدمات این بخش صورت گرفته است.

وی همچنین از اضافه شدن ۳۰ دستگاه واگن ریلی آمبولانس در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برنامه‌ریزی‌های اولیه برای راه‌اندازی اورژانس ریلی انجام شده بود، به همین خاطر نیاز بود تا پایگاهی در این زمینه در کشور راه‌اندازی شود که شهرستان خرم‌دره به عنوان اولین مکان برای این امر انتخاب شد.