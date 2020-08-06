عاملان درگیری دسته جمعی یاسوج دستگیر شدند/امنیت مردم خط قرمز پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی انصاری افزود: در پی وقوع نزاع دسته جمعی در جلوی صدا و سیمای مرکز استان در نزدیکی میدان امام حسین (ع) و پخش کلیپ این درگیری در فضای مجازی که تعدادی جوان به دلیل اختلافات قبلی با یکدیگر درگیر و یک نفر از آنها مصدوم و افراد از محل متواری شده بودند، پلیس بلافاصله و با دستور مقام قضائی، سریعاً اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرد.

وی ابراز داشت: فیلم درگیری این افراد که با دنبال نزاع دسته‌جمعی اقدام به قمه کشی در محل کرده بودند، در فضای مجازی توسط برخی افراد منعکس شده بود که این امر موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شد.

انصاری بیان کرد: با تلاش مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، چهار نفر از عاملان اصلی درگیری شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، شب گذشته در چند عملیات جداگانه آنها را دستگیر و بازداشت کردند.

وی با اشاره به توقیف دو دستگاه خودروی سواری و کشف چندین قبضه قمه و سلاح سرد از آنها، گفت: عاملان این امر به دنبال نزاع و درگیری، علاوه بر ضرب و شتم با قمه، اقدام به راه‌بندان در مسیر و ایجاد رعب و وحشت عمومی و تهدید در خیابان کرده بودند که تمامی این موارد در پرونده متهمان ذکر شده است.

فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: امنیت مردم، خط قرمز پلیس بوده و هرکس سودای ناامنی و برهم زدن نظم و امنیت را داشته باشد، قطعاً با پاسخی محکم و قانونی مواجه خواهند شد.