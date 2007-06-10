ضرورت وحدت اصولگرایان برمحور اشتراکات در انتخابات آتی / تاکید بر شناسایی نیروهای متعهد و کارآمد / ساماندهی جدید با هدف اتحاد انسجام و افزایش ظرفیت جریان اصولگرایی

به گزارش خبرگزاری مهر ، الیاس نادران عضو فراکسیون اکثریت مجلس و نخستین سخنران این همایش (جمعه) برگزارشد، طی سخنانی با عنوان " ضرورت وحدت اصولگرایان " گفت: با توجه به لزوم تحقق وحدت و نیز تاثیر انسجام تشکیلاتی در اتحاد جبهه اصولگرایی ، فعالان اصولگرا با رویکرد جدید ، انسجام بیشتر وتداوم و با هدف استقرار یک جریان سیاسی - اجتماعی پایدار ، فعالیت خود را آغاز می کنند.

وی افزود: پس از تحولاتی که در دولت های دوم خرداد و قبل آن اتفاق افتاد، مواضعی در مقابل آرمانها و ارزش های انقلاب شکل گرفت که اوج آن در مجلس ششم پدیدار گردید و این تقابل به نقطه ای رسید که جریان انحرافی از انقلاب ، صحبت از دوگانه بودن حاکمیت به میان آورد و لذا برای رویارویی با این روند انحرافی تحرکی در جریان اصولگرایی شکل گرفت که این تحرک به زودی نتایج مناسبی به بار آورد.

نادران ، انتخابات دوره دوم شوراها، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم را در پی روند موفقیت آمیزی خواند که مجموعه اصولگرایان در پیش گرفته بودند و در عین حال تاکید کرد: عارضه حرکت جبهه ای این است که در تصمیم گیری های حساس ، احتمال تعارض دیدگاه ها و از هم پاشیدگی وجود دارد .

این نماینده مجلس با اشاره به ساماندهی جدید اصولگرایان ، در تشریح اهداف آن اظهار داشت: ظرفیت سازی لازم در عرصه های سیاسی و اجتماعی برای عملیاتی کردن برنامه ها به صورت پایدار ، از جمله مهمترین اهداف ماست.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم با تاکید بر لزوم انجام فعالیت های هماهنگ از سوی اصولگرایان ، خاطرنشان کرد: تحقق این هماهنگی عاملی برای تقویت و تسوعه کشور است که فرصت رسانی مناسب برای ایران اسلامی را فراهم می آورد. بر این اساس باید همه گروه ها درجهت رسیدن به وحدت و فعالیت های هماهنگ برای انتخابات آتی گام بردارند.

نادران تصریح کرد: در عین اعتقاد به ایجاد این جریان سیاسی واجتماعی مشخص که توان پایداری و جریان سازی را دارد، هماهنگی بیشتر با همه اصولگرایان را ضروری می د انیم .

حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب نیز در این همایش ، طی سخناین خواستار نزدیکی هر چه بیشتر اصولگرایان و هماهنگی آنان شد و خاطرنشان کرد: اتحاد و انسجام در این راستا باید افزایش یابد چرا که حرکت رو به عقب بی معنی است و عدم موفقیت تنها ثمره آن است.

وی ادامه داد: ما مامور به نتیجه نیستیم بلکه مامور به کار شبانه روزی برای ادای دین به مردم ایران اسلامی هستیم . کارکردن شبانه روزی به عهده ما ونتیجه اقدامات به دست خداوند است.

طائب افزود: در جبهه کربلا، این حسین (ع) بود که پیروز شد چرا که به تکلیف خود عمل کرد و در مقابل این یزید بود که برخود بد کرد و شکست خورده راه را ادامه داد، خداوند در موضع حکمت است و هر چه از جانب او پیش آید خوب است.

همچنین در این همایش ، دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم بررسی مجدد دلایل پیروزی جبهه دوم خرداد در سالیان گذشته و سپس رویگردانی مردم از آنان در انتخابات اخیر گفت: باید بررسی شود چه مسائلی سبب رویگردانی مردم از اصلاح طلبان شد و چرا مردم پس از آنان ابتدا با تردید و بعدا مهربان تر و جدی تر به سراغ اصولگرایان آمدند.

توکلی ، تاکید بر اشتراکات را از ضروری ترین اقدامات برای اصولگرایان دانست و اظهار داشت: اولین نتیجه خدمت رسانی و وفای به عهد، کاهش و از بین رفتن تردیدها و افزایش مقبولیت نزد مردم است .

توکلی با تاکید بر ضرورت بالفعل شدن همه ظرفیت های جرایان اصولگرا افزود: باید نیروهایی که هم فکرتر هستند ، هر کدام در کنار یکدیگر ظرفیت سازی کنند، تا با سازماندهی قوی و برنامه ریزی ، دایره وسیع تری برای فعالیت جریان اصولگرا و بالا رفتن احتمال موفقیت آن وجود داشته باشند.

همچنین دکتر علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی اظهاراتی در این نشست، با بیان این که " قدرت هدف نیست و تنها وسیله ای برای خدمت رسانی است " تصریح کرد: شناسایی نیروهای متعهد و کار آمد و داشتن برنامه منسجم از مهمترین مسائل پس از کسب قدرت است.

وی افزود: از سالهای پیش و به تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری ، جرقه تشکیل ساختار و جریانی پایدار که بتواند این اهداف را پیگیری کند به وجود آمد و اکنون در حال پیگیری تاسیس و تشکیل چنین مجموعه ای هستیم .

زاکانی یکی از اهداف مهم ساماندهی جدید جبهه اصولگرایان را اتحاد ، انسجام و افزایش ظرفیت جریان اصولگرایایی بر شمرد و افزود: اصولگرایان باید به طور مداوم ، ظرفیت سازی و استعداد یابی و کادریابی داشته باشند و این امری است که با فعالیت ساختاری و تشکیلاتی بلند مدت امکان پذیر است.

وی درادامه ، تبعیت کامل از رهنمود های رهبر معظم انقلاب ، باور به مشارکت واقعی عموم مردم ، اهتمام به تعقل و کار جمعی عدم نگاه قیم مابانه ، قانونمندی و باورمندی به اتحاد را از جمله مهمترین وجوه تمایز نیروهای پیشرو اصولگرا عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد که اصولگرایان بتوانند با تاکید بر نقاط اشتراک زمینه های تحقق اهداف انقلاب و نظام و خدمت رسانی مناسب به مردم و را فراهم آورند.

حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و دیگر سخنران این نشست نیز با ارائه تحلیلی درباره آرایش سیاسی ناقص کشور درسالیان گذشته ، گفت: بیش از 20 سال اینگونه در اذهان تلقی می شد که فقط دو جریان چپ و راست وجود دارد و تاثیر گذاری سیاسی در کشور منحصر به این دو جریان است . متاسفانه همین امر موجب عدم استفاده از بسیاری ظرفیت های انقلاب شد و چه بسیار نیروهای موثر و کار آمد که تعلق خاطر به این دو جناح نداشتند و فرصت لازم برای خدمت را از دست دادند.

فدایی در ادامه ، مهمترین مبنای کار جریان اصولگرا را منویات رهبر معظم انقلاب دانست و تصریح کرد: باید سازو کاری طراحی می شد که نیروهای متعهد و کار آمد دور هم بیایند و البته در نهایت نیز سرجمع فعالیت این مجموعه ، تقویت و افزایش ظرفیت جریان اصولگرایی است.

وی تلقی خط کشی بین اصولگرایان با ایجاد ظرفیت سازی های اجتماعی جدید را تحلیلی نادرست خواند و تاکید کرد: ما به هیچ عنوان به دنبال تضعیف دیگر گروه های اصولگرا و تراشیدن و یارگیری از آنها نیستیم بلکه به دنبال ایجاد محملی هستیم تا بخش مهمی از فعالان و نخبگان اصولگرا که زیر چتر سایر گروه ها نیستند در این جایگاه به فعالیت بپردازند.

فدایی تاکید کرد: ما مصرانه از همه جریانات اصولگرا تقاضا داریم که تا جایی که می توانند به تقویت خود و افزایش توان و ظرفیت بپردازنت تا انشا الله زمانی که در نقاط راهبردی همه به تفاهم می رسیم ، کل جریان از اقتدار و ظرفیت لازم برای تحقق اهداف عالیه را داشته باشد.

عضو فراکسیون اکثریت مجلس گفت: رقبا در حال برنامه ریزی برای کسب قدرت هستند بنا براین همه اصولگرایان باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا بتوانند زمینه تداوم خدمت به مردم را فراهم کنند.

فدایی در پایان تاکید کرد: اگر در انتخابات آتی هر کدام از جریانات اصولگرا حضور نداشته باشند موفق نخواهیم بود بنابراین لازمه کسب موفقیت، به صحنه آمدن همه است.