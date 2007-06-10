به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر ذوالقدر روز شنبه در بازدید از سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ، با اشاره به وضعیت منطقه و شیطنت‌های آمریکا، تاکید کرد: امروز اگر کوچکترین خللی در امنیت منطقه و امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس رخ دهد ، قیمت نفت در آن واحد به بشکه ای 250 دلار خواهد رسید و این برای کشورهای اروپایی و آمریکا مرگ اقتصادی و امنیتی را در پی خواهد داشت .

وی متذکر شد : ممکن است شروع یک شرارت در دست آمریکا باشد اما ادامه وخاتمه آن دیگر در دست او نیست.

به گفته ذوالقدر، در گذشته 3 گروه نیروهای استبدادی، نیروی های مذهبی و دینی و نیروهای منورالفکر و روشنفکران غربزده در مبارزات سیاسی در کشور دخالت مستقیم داشتند .

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور افزود: تا قبل از 15 خرداد در همه عرصه ها، مبارزات توسط مراجع آغاز می شد و زمانی که توده ها و مردم به صحنه می‌آمدند نیروی سوم یعنی روشنفکران غربزده سمت مبارزه را به نفع استبداد تمام می کردند.

جانشین وزیر کشورگفت : همیشه از درون حرکت های آزادیخواهانه یک کودتای ننگین به ظهور می رسید که مشروطه و ملی شدن صنعت نفت از نمونه های بارز آن در تاریخ است، اما 15 خرداد نقطه پایان دخالت روشنفکران غربزده بود.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، با بر شمردن ویژگی های انقلاب اسلامی و رهبری حضرت امام خمینی (ره) گفت : رهبری بنیانگذار انقلاب اسلامی دارای چندین شاخص عمده بود . نخست اینکه با حرکت حضرت امام (ره) در 15 خرداد 42 نیروهای مذهبی از انفعال خارج شدند و رهبری مردم مجدد به مرجعیت شیعه رسید، در مرحله بعد حضرت امام (ره) با استبداد و استعمار به صورت همزمان مبارزه می کردند و در نهایت نیروهای مذهبی دیگر به دنبال اهداف کوچک نبودند بلکه در پی تشکیل حکومت اسلامی و فتح یک قله بزرگ بودند.

جانشین وزیر کشور افزود : اگر 15 خرداد را نقطه عطفی در تاریخ ایران بدانیم 22 بهمن نقطه عطفی در تاریخ جهان است؛ زیرا پس از 22 بهمن 57، انقلاب اسلامی ایران الهام بخش حرکت های زیادی همچون شکست شوروی در افغانستان و شکل گیری انتفاضه در فلسطین و حزب الله در لبنان است وامروز حزب الله در منطقه لبنان حرف اول را می زند.

ذوالقدر با تشریح وضعیت منطقه و شیطنت های آمریکا ، گفت : ایران در طول 28 سال اخیر همه اقتدار و هیمنه آمریکا را به بازی گرفته و امروز تمام پایگاههای آمریکا در منطقه زیر برد سلاح های متوسط ما است . امروز اگر کوچکترین خللی در امنیت منطقه و امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس رخ دهد ، قیمت نفت در آن واحد به بشکه ای 250 دلار خواهد رسید و این برای کشورهای اروپایی و آمریکا مرگ اقتصادی و امنیتی را در پی خواهد داشت .

وی متذکر شد : ممکن است شروع یک شرارت در دست آمریکا باشد اما ادامه وخاتمه آن دیگر در دست او نیست.