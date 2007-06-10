ایران و نیکاراگوئه برای برقراری نظم‌ مبتنی بر عدالت تلاش خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد پس از استقبال رسمی از دانیال اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه در فرودگاه مهرآباد افزود: دو ملت دارای توانمندی ها و امکانات فراوان هستند که می‌توانند در اختیار هم قرار دهند و یار و مدد کار یکدیگر در مسیر استقلال و آزادی بیشتر باشند.

رئیس جمهوری با خوش آمدگویی و خوشحالی از حضور همتای نیکاراگوئی خود در تهران، افزود: در این سفر توافقاتی که بین دو کشور در نیکاراگوا انجام شد نهایی و عملیاتی خواهد شد.

احمدی نژاد تبادل نظر در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌ المللی را از دیگر موارد مورد مذاکره در سفر رئیس جمهوری نیکاراگوا ذکر کرد.

رئیس جمهوری همچنین با اشاره به همزمانی انقلاب ایران و نیکاراگوئه ، خاطر نشان کرد: ملت نیکاراگوئه با وجود همه دشمنان مصمم است تا کشور خود را بسازد و اگر چه ‪ ۲۸‬سال قبل این ملت تنها بود ولی امروز جوانه‌ها و اندیشه های انقلابی این دیار به بار نشسته و ملت‌های دیگر به جریان آزادی خواهی پیوسته‌اند.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: از زمان انقلاب نیکاراگوئه پیوند عمیقی بین ایران و نیکاراگوئه ایجاد شد و امروز روابط بسیار خوبی بین دو کشور جریان دارد اگر چه این روابط در مقطعی دچار رکود شد اما همواره هر دو ملت خواستار توسعه روابط هستند.