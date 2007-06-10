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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۸:۲۳

احمدی نژاد پس از استقبال رسمی از دانیال اورتگا :

ایران و نیکاراگوئه برای برقراری نظم‌ مبتنی بر عدالت تلاش خواهند کرد

ایران و نیکاراگوئه برای برقراری نظم‌ مبتنی بر عدالت تلاش خواهند کرد

دکتر محمود احمدی نژاد گفت: جمهوری اسلامی ایران و نیکاراگوئه در کنار هم برای برقراری یک نظم مبتنی بر صلح و عدالت تلاش خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد پس از استقبال رسمی از دانیال اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه در فرودگاه مهرآباد افزود: دو ملت دارای توانمندی ها و امکانات فراوان هستند که می‌توانند در اختیار هم قرار دهند و یار و مدد کار یکدیگر در مسیر استقلال و آزادی بیشتر باشند.

رئیس جمهوری با خوش آمدگویی و خوشحالی از حضور همتای نیکاراگوئی خود در تهران، افزود: در این سفر توافقاتی که بین دو کشور در نیکاراگوا انجام شد نهایی و عملیاتی خواهد شد.

احمدی نژاد تبادل نظر در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌ المللی را از دیگر موارد مورد مذاکره در سفر رئیس جمهوری نیکاراگوا ذکر کرد.

رئیس جمهوری همچنین با اشاره به همزمانی انقلاب ایران و نیکاراگوئه ، خاطر نشان کرد: ملت نیکاراگوئه با وجود همه دشمنان مصمم است تا کشور خود را بسازد و اگر چه ‪ ۲۸‬سال قبل این ملت تنها بود ولی امروز جوانه‌ها و اندیشه های انقلابی این دیار به بار نشسته و ملت‌های دیگر به جریان آزادی خواهی پیوسته‌اند.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: از زمان انقلاب نیکاراگوئه پیوند عمیقی بین ایران و نیکاراگوئه ایجاد شد و امروز روابط بسیار خوبی بین دو کشور جریان دارد اگر چه این روابط در مقطعی دچار رکود شد اما همواره هر دو ملت خواستار توسعه روابط هستند.

کد مطلب 499289

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