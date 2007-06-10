اعتباراتی قابل توجه در حوزه فرهنگ به استانها تخصیص می یابد / برخی مشکلات مجوز نشر حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صفارهرندی در این مراسم که پنج شنبه برگزار شد، شهرستان کاشان را مهد پرورش علما و مفاخر بزرگ دانست و گفت: کسانی چون غیاث ‌الدین جمشید کاشانی، افضل ‌الدین محمد مرقی و شاعرانی چون کلیم کاشانی، محتشم کاشانی، ملامحسن فیض کاشانی و ملا احمد و ملا مهدی نراقی استوانه‌ های خرد و اندیشه ورزی هستند.

وی همچنین از مرحوم آیت الله کاشانی و شهید محمد بخارایی به عنوان دیگر افتخارات این شهر در دوران معاصر نام برد و گفت: کاشان در برابر مدعیانی که در بیرون از مرزها تلاش می‌ کنند تا ما را تهی از مفاخر کنند، همچون کوهی استوار ایستاده ‌است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به رجزخوانی دشمنان در عرصه فرهنگی اشاره کرد و گفت: این نبرد که از آن به عنوان "جنگ نرم" نام برده می ‌شود، نبرد در میدان کارزار فرهنگی است.

وزیر ارشاد از دیگر به تلاش های مذبوحانه دشمنان در جسارت به پیامبر اعظم (ص) اشاره کرد و گفت: آنها حتی به دین مسیحیت نیز توهین و اهانت می ‌کنند. دشمنان با متوسل شدن به آدم های بی‌ هویت با ساخت فیلم هایی همچون فیلم 300 به تاریخ ایران اهانت می ‌کنند.

صفارهرندی از این نبرد نیز به عنوان رجزخوانی دشمنان با مقوله فرهنگی یاد کرد و اظهار داشت: در این نبرد نرم از خون و خون ریزی خبری نیست، بلکه بی‌ سر و صدا و به تدریج جریان ضد فرهنگی غرب جوامع اصیل فرهنگی را تهدید و تخریب می ‌کند.

وی تصریح کرد: ما اینک در داخل یکی از مهدهای شکل‌ گیری تمدن اسلامی قرار گرفته ‌ایم و کاشان سرزمینی با چنین خصوصیتی است.

صفارهرندی ادامه داد: نباید تنها به افتخارات گذشته بسنده کرد بلکه باید با استفاده از برکات آن مفاخر و ذخیره کردن همه فضلیت های آنها، دانش خود را به روز کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بی‌ مهری های گذشته به شهرستان ها را غیرعمد و ناشی از غفلت ها دانست و با توجه به سیاست های دولت نهم بر تسریع در تکمیل طرح های فرهنگی در کشور تاکید کرد.

وی میزان این کمک‌ ها را از رقم اعتبارات استانی بیشتر دانست و گفت: به معاونان وزارتخانه تاکید شده است که بخشی از بودجه‌ های متمرکز را در استانها هزینه کنند.

صفارهرندی امسال را سال وفور برای حوزه نشر خواند و گفت: برخی از مشکلات مجوزها نیز بالطبع حل خواهد شد.

وی همچنین گفت: سهمی از اعتبارات سفرهای استانی رئیس جمهوری نیز به کانون ها و انجمن های فرهنگی اختصاص یافته که سهم کاشان نیز داده خواهد شد.

وزیر ارشاد توزیع بخشی از بودجه متمرکز معاونت های وزارتخانه در استان ها را یک حرکت مستمر خواند و از مسئولان ذیربط خواست تا پیگیر سهم خود باشند.

وی در پایان به برخی دیگر از خدمات دولت از جمله پرداخت سهام عدالت و توزیع ترجیحی سهام کارخانه‌ها را یادآور شد و از هنرمندان خواست تا نقش خود را در شرایط کنونی ایفا کنند.

صفارهرندی در پایان گفت: بیمه هنرمندان به صورت جدی در دست پیگیری است و تا پایان امسال تمامی هنرمندان زیر پوشش بیمه قرار می ‌گیرند.

در این آئین که مسئول دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان ، نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ، فرماندار و جمعی از مسئولان، هنرمندان ، خبرنگاران کاشان حضور داشتند جوایز 63 نفر از برندگان مسابقه بزرگ کتابخوانی با عنوان " فروغ ابدیت " توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به برندگان اهدا شد.

این مسابقه از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان با همکاری سایر ادارات به مناسبت سال پیامبر اعظم (ص) برگزار شده بود.