عباس رافعی با بیان این مطلب در خصوص پخش آخرین ساخته خود به خبرنگار مهر گفت: "زمانی که من برای ساخت فیلم جدید خود در خارج از کشور به سر می بردم به من اطلاع دادند "آفتاب بر همه یکسان نمی‌تابد" جمعه دو هفته پیش با نام "مسیر سبز" از شبکه دو سیما پخش شده، در حالی که من هیچ دسترسی برای جلوگیری از این پخش بی هنگام و غیرمنطقی نداشتم."



وی ادامه داد: "البته من بیش از آنکه نگران پخش شدن نابهنگام فیلم باشم، به این مسئله اشاره می کنم که مدیران میانی سازمان صدا و سیما امکانات و بودجه این سازمان را آنگونه که می خواهند مخدوش و ضایع می کنند. پیش از این هم با فیلم "فیل در تاریکی" نعمت حقیقی همین کار را کرده بودند. یعنی قرار بود دستمزد این کارگردان از طریق فروش گیشه ای فیلمش پرداخت شود، اما در عمل فیلم بدون هماهنگی از تلویزیون پخش شد."



این کارگران با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد مدیران شبکه دو به مضمون اثر توجهی نداشته اند، اظهار داشت: "نام فیلم از این جهت انتخاب شده بود که مضمون سعی می کرد این موضوع را به بیننده منتقل کند که خداوند به تمام انسان ها توجه دارد و راه رشد و تعالی معنوی آنها را فراهم می کند؛ البته انتخاب با خود انسان است که در چه راهی گام بردارد. اما مدیران شبکه دو ظاهرا اعتقادی به این امر ندارند و به همین خاطر نام فیلم را به "مسیر سبز" تغییر دادند. نامی کلیشه ای که با مضمون اثر هماهنگ نیست."



رافعی یادآور شد: "زمانی که ما برای ساخت فیلم "تولدی دیگر" در لبنان به سر می بردیم، رئیس سازمان با شنیدن اینکه ما مشغول ساخت فیلم هستیم با اظهار لطف نسبت به انتخاب نام و مضمون اثر به دعوت من هنگام ضبط سکانس افتتاحیه فیلم حاضر شد و ما را برای تولید این اثر تشویق کرد. اما از آن طرف مدیران میانی سازمان بدون در نظر گرفتن هزینه هایی که تلویزیون برای ساخت یک اثر سینمایی صرف می کند، به شکلی بیرحمانه فیلم را مصادره می کنند. البته شاید با گفتن این مسائل مشکلی حل نشود و من همه این حرف ها را برای ثبت در تاریخ می گویم."



وی در پاسخ به واکنش تهیه کننده و سرمایه گذار فیلم و شرایط اثر در زمینه دریافت پروانه نمایش توضیح داد: "این فیلم با بودجه معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما ساخته شده است. این معاونت چندی قبل فیلم را به شبکه دو سیما واگذار کرد. من پس از پایان جشنواره فجر به خارج از کشور رفتم تا لوکیشن های فیلم جدیدم را بازبینی کنم و در فاصله کوتاهی پیش تولید و سپس ساخت فیلم آغاز شد. بنابراین فرصتی برای گرفتن مجوز نمایش عمومی فیلم در اختیار نداشتم."



فیلم سینمایی "آفتاب بر همه یکسان می تابد" که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته شرکت کرده بود، اثری جاده ای در ژانر معناگراست که داستان تلاش زنی را بیان می کند که برای نجات همسر جانبازش از مرگ او را به مشهد مقدس می برد. این سفر در حالی شکل می گیرد که او با مشکل پیگیری های شدید پدر شوهرش مواجه است و برای رسیدن به مقصود از دوست ارمنی خود کمک می گیرد.