وزیر ارشاد این هفته به نمایندگان مجلس پاسخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سوال حسین نوش آبادی - نماینده مردم ورامین - درخصوص تاخیر وزارت ارشاد در ارائه طرح نظام جامع رسانه ای کشور و سوال سعید ابوطالب - نماینده مردم تهران - درباره موضوعات مختلف فرهنگی از جمله نحوه هزینه کرد بودجه های حمایتی وزارت ارشاد ، در دستور کار این هفته کمیسیون فرهنگی قرار دارد.

حسین نوش آبادی در مورد پرسش خود از صفارهرندی به خبرنگار مهر، گفت : طرح نظام جامع رسانه ها که تکلیف برنامه پنج ساله کشور است از دولت قبل باقی مانده است که متاسفانه علی رغم اظهارات وزیر ارشاد در خصوص اهتمام به وضعیت رسانه ها و مطبوعات ، هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی افزود : صفارهرندی باید پاسخگوی این مساله باشد که چرا تا این اندازه در ارائه طرح جامع رسانه های کشور و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تاخیر کرده اند.

همچنین سعید ابوطالب درخصوص سوال خود از صفارهرندی به مهر، گفت : وزیر ارشاد در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه های حمایتی خود به کمیسیون باید پاسخگو باشد. وزیر ارشاد باید اعلام کند که این ارقام را چگونه و میان چه گروه هایی توزیع کرده است. مساله دیگر در مورد رقمی است که قرار بود میان خبرگزاری های غیر دولتی توزیع شود.

سوال نماینده ورامین و تهران قرار است در ساعت 14 روز سه شنبه 22 خرداد 1386 در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شود و صفارهرندی پاسخگوی سوالات باشد.

تعیین اولویت های فرهنگی کمیسیون فرهنگی در سال چهارم فعالیت های خود از دیگر برنامه های نمایندگان مردم در این کمیسیون است که این هفته مورد بررسی قرار می گیرد.