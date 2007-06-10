انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ساری اینترنتی شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : به منظور کاهش هزینه ها و ارتقا رضایت مندی دانشجویان و بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی با نصب نرم افزار جامع آموزشی انتخاب واحد دانشجویان اینترنتی شده است .

دکتر کیومرث نیاز آذری افزود : دانشجویان برای انتخاب واحد اینترنتی پس از واریز شهریه ثابت می توانند با مراجعه به پایگاه جامع اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی ساری به نشانی www.iausari.ac.ir اقدام به انتخاب واحد اینترنتی کنند.

نیازآذری، اعلام نمرات و وضعیت تحصیلی دانشجویان و شهریه را از دیگر قابلیت های این نرم افزار ذکر کرد و خاطرنشان کرد : این برنامه با هدف ایجاد سهولت در امر انتخاب واحد تهیه شده و در این سیستم اعضای هیئت علمی نیز می توانند به ساعات تشکیل کلاس، تعداد واحدها در هر ترم دسترسی داشته و از طریق نرم افزار به ارائه نمرات بپردازند.

وی تاکید کرد : افزایش سطح دسترسی مخاطبان به اساتید و اعضای هیئت علمی از طریق رسانه های الکترونیکی و خدمات online و offline، مانند صندوق پست صوتی، سرویس پیام کوتاه، پست الکترونیک و انجمن های اینترنتی و تولید محتوای درس الکترونیکی و انتشار آن از طریق اینترنت از مهم ترین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت این سیستم جامع نرم افزاری است.

دکتر نیازآذری زمان انتخاب واحد ترم تابستان 86 را از تاریخ 9 تیرماه لغایت 21 تیرماه و زمان برگزاری کلاس ها را از 23 تیر ماه لغایت یک شهریور ماه سال جاری اعلام کرد.

