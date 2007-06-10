ارشاد با وجود قول قبلی لایحه کپی رایت را آماده نکرده است

عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : در زمینه کپی رایت دو موضوع وجود دارد. بخشی از آن مربوط به حق تکثیر آثار سینمایی و اقدامات غیرقانونی در این زمینه است . در این خصوص قوانینی وجود دارد ولی رعایت نمی شود. البته این قوانین به معنای واقعی کپی رایت نیست. بخش دیگری از آن مربوط به حق نشر آثار مکتوب (کتاب) است که در این مسیر نیازمند تهیه لایحه دولت هستیم.

وی اضافه کرد : در زمینه کپی رایت کتاب قرار بر این بود که وزارت ارشاد اولین لایحه کپی رایت کشور را به مجلس بفرستد. ارشاد دو سال است که اعلام کرده در حال تنظیم این لایحه است اما تاکنون چیزی به مجلس نفرستاده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : ما نیازمند تهیه و تدوین قانونی برای حمایت از حقوق معنوی پدیدآورندگان هستیم که وزارت ارشاد باید هرچه زودتر اقدامات خود را به مجلس بفرستد. ما فعلا منتظر هستیم و تنها می توانیم به دولت فشار بیاوریم که این کار زودتر انجام شود.