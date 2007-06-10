نمایشگاه ملی صنایع دستی در قائم شهر برگزار می شود

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : در این همایش هنرمندان برجسته صنایع دستی کشور در رشته های مختلف صنایع دستی معرفی خواهند شد.

مسعود احمدی نیا تصریح کرد : در این نمایشگاه که با 100 غرفه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مازندران واقع در قائم شهر برگزار خواهد شد، هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی از 30 استان کشور به عرضه تولیدات خود می پردازند.

احمدی نیا یادآور شد : گردهمایی، تجلیل از هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه صنایع دستی مازندران است .

وی خاطر نشان کرد : به مناسبت هفته صنایع دستی نیز همزمان چهار نمایشگاه صنایع دستی از 17 خرداد ماه در شهرهای بهشهر، بابل ، ساری و چالوس برپا شده است.