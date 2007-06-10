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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۰

نمایشگاه ملی صنایع دستی در قائم شهر برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر : به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، نمایشگاه ملی صنایع دستی 24 خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مازندران واقع درقائم شهر برگزار می شود.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : در این همایش هنرمندان برجسته صنایع دستی کشور در رشته های مختلف صنایع دستی معرفی خواهند شد.

مسعود احمدی نیا تصریح کرد : در این نمایشگاه که با 100 غرفه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مازندران واقع در قائم شهر برگزار خواهد شد، هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی از 30 استان کشور به عرضه تولیدات خود می پردازند.

احمدی نیا یادآور شد : گردهمایی، تجلیل از هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه صنایع دستی مازندران است .

وی خاطر نشان کرد : به مناسبت هفته صنایع دستی نیز همزمان چهار نمایشگاه صنایع دستی از 17 خرداد ماه در شهرهای بهشهر، بابل ، ساری و چالوس برپا شده است.

 

کد مطلب 499299

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