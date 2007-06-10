به گزارش خبرنگار مهر، "زمستان است" روزهای 23 و 25 ژوئن (دوم و چهارم تیر) در بخش غیررقابتی جشنواره فیلم لس آنجلس نمایش داده می شود. "چهارشنبه سوری" اصغر فرهادی و "نیوه مانگ" بهمن قبادی نیز از ایران در این جشنواره حضور دارند.

پیتز ضمن بیان این خبر تاکید کرد: "با توجه به حضور "زمستان است" در چند جشنواره درجه الف بین المللی نظیر برلین به همین خاطر فیلم در بخش غیررقابتی جشنواره لس آنجلس حضور دارد. فیلم های "فصل پنچم" و "زمستان است" هم در جشنواره سیاتل که از 24 مه تا 17 ژوئن در آمریکا در حال برگزاری است به ترتیب روزهای 16 و 17 ژوئن با حضور خودم به نمایش درمی آید."

فیلم سینمایی "زمستان است" داستان زندگی آدم هایی است که برای زندگی بهتر تن به مهاجرت می دهند و دچار مسائل و اتفاقات متعددی می شوند. حسن داودی مدیر فیلمبرداری، حسن حسندوست تدوینگر و محمدمهدی دادگو تهیه کننده فیلم بوده اند.