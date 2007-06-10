به ‌گزارش خبرنگار مهر، اورتگا صبح امروز پس از ورود به تهران و استقبال رسمی از سوی دکتر احمدی نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات نمایندگان آمریکا ، افزود: ما در مذاکره با آمریکا مواضع شخصی ‌سیاسی خود را بسیار روشن و واضح در خصوص امپریالیسم برای این کشور تشریح کرده‌ایم.

رئیس جمهوری نیکاراگوئه تصریح کرد: به آمریکایی‌ها گفته‌ایم ‌اگر چه از نظر سیاسی و ایدئولوژیکی تفاوت‌های بسیاری باهم داریم و آمریکا یک کشور قدرتمند و توانمند است ‌و ما یک کشور کوچک‌ هستیم اما باید روابط دوطرف براساس احترام متقابل باشد.

اورتگا با بیان اینکه امروز کشورهای جنوب در یک برهه بسیار تاریخی بسر می‌برند و زمینه برای وحدت بین این کشورها فراهم است، افزود: اکنون زمان ایجاد تشکل و همگرایی برای وحدت فراهم شده است.

وی افزود: امروز وضعیت موجود به ما امکان‌می‌دهد تا بتوانیم شرایط نوینی را در دنیا پایه‌گذاری کنیم و امیدواریم بتوانیم نظم کنونی جهان را تغییر دهیم و نظم جدیدی براساس شرایط اقتصادی دنیا حاکم کنیم.

رئیس جمهوری‌ نیکاراگوئه تاکید کرد: در این نظم جهانی باید رابطه ملت‌ها و دولت‌ها دموکراتیزه شود ، امپریالیزم و کاپیتالیزم از بین برود و یک دنیای صلح‌آمیز و مودت‌آمیز درست کنیم.

اورتگا با بیان اینکه ما باید به دنبال وحدت بین ملت‌ها باشیم، افزود : امروز ما این احساس را در آمریکای لاتین‌ داریم و همه ملت‌ها و دولت های آمریکای لاتین در این مسیر حرکت می‌کنند و ایران را در کنار خود دارند.

رئیس جمهوری نیکاراگوئه با ابراز خوشحالی از سفر به تهران تصریح کرد: چندی پیش ما افتخار پذیرایی از برادر عزیزم احمدی نژاد را در نیکاراگوئه داشتیم و امروز نیز ما به ایران آمده‌ایم تا مناسبات و روابط دو کشور را تداوم بخشیم.

اورتگا با تاکید بر اینکه ما دوستان خود را با اختیار انتخاب کرده‌ایم و از کسی اجازه نگرفته‌ایم، خاطر نشان کرد : امروز نیکاراگوئه وارد فصلی جدید از انقلاب خود شده است و برای ساختن آینده‌ای بهترمردم ما سرشار از امید هستند، امیدواریم ما در این فصل جدید شاهد عدالت، آزادی ، دموکراسی واقعی و وحدت ملی در کشور باشیم.

وی گفت: در دیدار احمدی نژاد از نیکاراگوئه توافق‌هایی بین دو کشور به عمل آمد و قرار شد از یکدیگر حمایت کنیم تا نیکاراگوئه از این وضع خارج و به جلو حرکت کند و ما آمادگی ‌داریم تا بین دوکشور توافق‌های مشخص برای انجام اقدامات معین صورت گیرد.