روح الله حسینیان و مرکز اسناد انقلاب اسلامی تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله برنامه های تجلیل از ناشران شهر با هدف رشد و ارتقای فرهنگ کتابخوانی و حمایت از ناشران برتر شهر، بر اساس توجه ناشران به میراث غنی اسلامی و ایرانی در عرصه فرهنگ و عملکرد ایشان در عرصه نشر کتاب به همت معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 21 خرداد ماه برگزار می شود.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی به منظور جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به نهضت امام خمینی (ره) برای انجام تحقیقات مستند تاریخی و سندیت تدوین و نگارش تاریخ انقلاب، در سال 1360 فعالیت خود را آغاز کرد.

آرشیو این مرکز با یک میلیون و 700 هزار برگ سند نوشتاری، 60 هزار قطعه عکس، 200 هزار قطعه نگاتیو،23هزار ساعت صدا و 15 هزار ساعت تصویر، گویای فعالیت شایسته این مرکز در ثبت تاریخ معاصر کشور است.

فعالیت جدی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز از سال 1374 و متمرکز در حوزه نشر شکل گرفت. انتشار 450 عنوان کتاب توسط انتشارات مرکز اسناد، این مرکز را در گروه فعال ترین ناشران به وی‍ژه در حوزه تاریخ انقلاب و تاریخ معاصر قرار داده است تا آنجا که در هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به عنوان ناشر برگزیده انتخاب شد.

هر سال 72 اثر تدوینی و پژوهشی در زمینه تاریخ انقلاب اسلامی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی اعلام و پس از بررسی درخواست های پژوهشگران به صورت کتاب منتشر می شود. کلیه مراحل چاپ کتاب ها از حروف چینی، ویراستاری و طراحی تا لیتوگرافی و توزیع، در معاونت انتشارات این مرکز صورت می پذیرد.

این مرکز با چاپ هر 5 روز یک کتاب، یکی از پرکارترین ناشران کشور محسوب می شود و در 22 حوزه پژوهشی و با 25 گروه موضوعی فعالیت می کند. احزاب و گروه ها، نهضت اسلامی ایران، خاطرات شخصیت ها، اندیشه سیاسی، تاریخ معاصر ایران، هنر و ادبیات سیاسی، احزاب سیاسی و داستان های انقلاب از جمله این گروه های موضوعی است.

هفتمین مراسم تجلیل از ناشران شهر با تجلیل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی و روح الله حسینیان - رئیس مرکز - 21 خرداد ساعت 16 تا 18در فرهنگسرای دانشجو برگزار می شود.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پیش از این نیز از ناشرانی مانند انتشارات حکمت، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بنیاد نهج البلاغه، انتشارات سروش، انتشارات قدیانی و انتشارات اطلاعات تجلیل کرده بود.