گرانترین جایزه ادبی آلمان به "موزباخ" رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری Monster Critics، آکادمی زبان و ادبیات آلمانی به پاس آفرینش پرشکوه اثری داستانی در فرمی نو، " موزباخ " را شایسته دربافت جایزه ادبی " جورج بوخنر " دانست.

وی تاکنون چندین رمان، داستان کوتاه، شعر، سناریو و نمایشنامه رادیویی نوشته است و برخی از آنها به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده اند. " زن ترک "، " شب دور و دراز " و " لرزش " از جمله آثار موزباخ هستند.

گفتنی است بهای جایزه ادبی جورج بوخنر40 هزار یورو است که روز 27 اکتبر (5 آبان) در مراسمی به وی اهدا می شود.