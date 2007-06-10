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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۳۰

گرانترین جایزه ادبی آلمان به "موزباخ" رسید

گرانترین جایزه ادبی آلمان به " مارتین موزباخ " نویسنده 56 ساله اهل این کشور اهدا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری Monster Critics، آکادمی زبان و ادبیات آلمانی به پاس آفرینش پرشکوه اثری داستانی در فرمی نو، " موزباخ " را شایسته دربافت جایزه ادبی " جورج بوخنر " دانست.

وی تاکنون چندین رمان، داستان کوتاه، شعر، سناریو و نمایشنامه رادیویی نوشته است و برخی از آنها به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده اند. " زن ترک "، " شب دور و دراز " و " لرزش " از جمله آثار موزباخ هستند.

گفتنی است بهای جایزه ادبی جورج بوخنر40 هزار یورو است که روز 27 اکتبر (5 آبان) در مراسمی به وی اهدا می شود.  

کد مطلب 499312

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