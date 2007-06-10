همکاری های دو کشور ایران و کویت باید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری کویت، "جاسم الخرافی" شب گذشته در ضیافت شامی که برای "غلامعلی حداد عادل" رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ترتیب داد، خواستار آن شد تا از روابط برجسته و ویژه ای که دو کشور کویت و ایران را به یکدیگر مرتبط می کند برای بالابردن سطح همکاری های فیمابین به ویژه در زمینه های اقتصادی، بازرگانی و اجتماعی استفاده شود.

رئیس پارلمان کویت درعین حال با اشاره به تمایل دو کشور دوست برای پیشبرد روابط دوجانبه به سوی همکاری های مستمر و بیشتر، تصریح کرد: امیرکویت نیز بر تقویت روابط تهران و کویت و همچنین روابط دو ملت تاکید دارد.

درمقابل "حداد عادل" نیز با تشکر و قدردانی از استقبال مسئولان کویتی ابراز امیدواری کرد که سفر وی به کویت سبب پیشبرد روابط دو کشور به سوی همکاری های بیشتر شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران درادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد: با توجه به روابط دو کشور، کویتی ها برای جمهوری اسلامی ایران غریب و نا آشنا نیستند همین طور ایرانی ها برای کویت.

وی افزود: دو ملت ایران و کویت از رژیم دیکتاتوری صدام رنج بردند، اما اراده دو ملت بسیار قوی تر و بزرگتر ازاین وحشی گری بود.

"حداد عادل" دو روزپیش به همراه هیئتی وارد کویت شد. بنابر گزارش منابع کویتی سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به کویت 4 روز به طول می انجامد.

صبح روزگذشته رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه وی با "شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح" امیر کویت در کاخ "السیف" دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت، جاسم الخرافی رئیس مجلس امت این کشور و نیز ضیف الله فضیل بورمیه رئیس انجمن دوستی کویت و ایران و مجدی ابراهیم الظفیری سفیر کویت در ایران حضور داشتند.