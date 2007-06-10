جلسه اول دادگاه هاوایی هفته گذشته بدون اطلاع رسانی برگزار شده است ! / امکان صدور رای بدون برگزاری جلسه دوم وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولین موسسه هاوایی دفاعیات خود را در محظر دادگاه ارائه دادند.

برگزاری جلسه دوم بررسی و رسیدگی به پرونده هاوایی مشخص نیست و امکان برگزار نشدن آن نیز وجود ندارد. ممکن است دادگاه بدون برگزاری جلسه دوم رأی خود را صادر کند.

تاکنون هیچگونه تصمیمی از جلسه هفته گذشته دادگاه در خصوص این پرونده به وزارت علوم و مسئولین هاوایی اطلاع رسانی نشده است و طرفین در انتظار رأی دادگاه به سر می برند.

دکتر سید محمد حسینی روز گذشته در گفتگو با مهر اعلام کرد : دادگاه موسسه آموزش عالی غیرمجاز هاوایی به صورت علنی برگزار نمی شود و وزارت علوم در انتظار صدور حکم این موسسه باقی می ماند.

وی اضافه کرد: برگزاری جلسه این دادگاه توسط شعبه 13 دیوان عالی کشور به دلیل تعطیلات اخیر و بیماری رئیس شعبه به تعویق افتاد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم گفت: وزارت علوم تمامی موارد و جزییات مربوط یه تخلفات و فعالیت های غیرمجاز این موسسه را به دادگاه ارائه کرده است و در حال حاضر منتظر صدور حکم توسط شعبه 13 است.

وکیل پرونده هاوایی نیز در حالی که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در ماه گذشته از بررسی این پرونده در خرداد ماه خبر داده بود، از امکان عدم برگزاری این جلسه خبر داد. دکتر مرتضی بهشتی به مهر گفت : تاکنون هیچگونه خبر یا ابلاغیه ای توسط شعبه 13دیوان عالی کشور به ما ابلاغ نشده است.

وکیل پرونده هاوایی اضافه کرد : تصمیمی در مورد پرونده هاوایی گرفته نشده است و امکان برگزار نشدن جلسه دوم دادگاه برای این پرونده نیز وجود دارد.

وی گفت: ما در انتظار تعیین تکلیف دادگاه هاوایی توسط شعبه 13 دیوان عالی کشور هستیم.

به گزارش مهر، وزارت علوم از آذر ماه سال گذشته در انتظار رأی دیوان عالی در خصوص دانشگاه هاوایی است. پیش از این دکتر حسینی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم به مهر اعلام کرده بود: وزارت علوم مدارک و اطلاعات لازم را در زمینه غیرمجاز بودن دانشگاه هاوایی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و همچنین کمیسیون اصل نود ارائه کرده است و اکنون اقدامات لازم باید توسط شعبه 13دیوان عالی کشور صورت گیرد و رأی خود را در زمینه دانشگاه هاوایی اعلام کند.