برخی مسئولان بدنبال پاک کردن موضوع زباله های عفونی هستند / وزیر بهداشت در صورت مشخص نکردن تکلیف زباله های عفونی باید در مجلس پاسخ دهد

دکتر علی باغبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : موضوع زباله های عفونی در جلسات متعدد کمیسیون بهداشت مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان نیز به شدت به دنبال مشخص شدن تکلیف این زباله ها هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور حتم تکلیف چگونگی امحاء زباله های عفونی در مدت یک ماهه ای که در کمیسیون اصل نود تعیین شده مشخص خواهد شد .

باغبانیان گفت: عده ای به دنبال پاک کردن این موضوع هستند اما دستگاههای نظارتی داخلی و جهانی به جد پیگیر اعمال روش مدیریتی صحیح در امحاء زباله های عفونی در ایران هستند بنابراین باید اطمینان داشت که این موضوع به هیچ عنوان از دستور کار خارج نخواهد شد .

وی گفت : منتظر عکس العمل وزارت بهداشت برای مشخص کردن راهکار اصولی برای امحاء زباله های عفونی هستیم اما در صورت عدم توجه به تعهد داده شده این موضوع به طور حتم از سوی دستگاههای نظارتی پیگیری خواهد شد .

نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: وزیر بهداشت در صورت مشخص نکردن تکلیف زباله های عفونی در مدت تعیین شده باید در مجلس پاسخ دهد.