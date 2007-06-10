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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۸:۵۶

انتشار یک سند محرمانه از عناصر اطلاعاتی یک کشور عربی ؛

طرح برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گسترش نا امنی در عراق / تشکیل اتاق عملیات با سرمایه سه میلیارد دلاری

طرح برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گسترش نا امنی در عراق / تشکیل اتاق عملیات با سرمایه سه میلیارد دلاری

برخی منابع معتبر خبری در عراق و منطقه اخیرا جزئیات سندی را فاش کرده اند که به موجب آن برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با سرمایه گذاری سه میلیارد دلاری بدنبال ایجاد نا امنی و بی ثباتی در استانهای جنوبی عراق شامل بصره، ناصریه و عماره هستند . بنابر این گزارش ها هدف از این اقدام ، کاهش نفوذ ایران و تضعیف موقعیت رهبران شیعه عراق و جلوگیری از تشکیل ایالت فدرال ذکر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر مبنای خلاصه سند فاش شده ، یکی از عوامل سازمان اطلاعاتی یک کشور منطقه در عراق به دخالت آشکار این کشور و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس در جنوب عراق اعتراف کرده است .همچنین در این سند به نقش برخی شیوخ عرب در به خدمت گرفتن شیوخ عشایر تندروی عراق و بازماندگان رژیم بعثی سابق این کشور برای ایجاد نا امنی و بی ثباتی در جنوب عراق اشاره شده است .

این سند که البته هنوز از سوی منابع رسمی تائید نشده ، از دخالت آشکار برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در امور داخلی عراق از طریق به کارگرفتن برخی افراد فریب خورده عراقی با تطمیع و اعطای هدایای چندین میلیون دلاری پرده بر می دارد . یکی از این افراد قبلا در لیست انتخاباتی برای کنگره ملی عراق حضور داشته است.

بر اساس این سند، افراد به کار گرفته شده که از وابستگان و بازماندگان رژیم بعثی سابق هستند، با تحریک کشورهای عربی منطقه به فتنه انگیزی ، تشدید بحران ، آشوبگری و قتل بیگناهان درچارچوب اهداف خاص  و به زیان منافع عراق وملت مبادرت می ورزند. همچنین ایجاد موج خشونت میان شیعه و سنی در این مسیر مورد توجه قرار دارد.

جزئیات دقیق سند فاش شده این افسر اطلاعاتی درباره راههای برهم زدن ثبات وامنیت عراق به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می شود.

کد مطلب 499326

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