دکتر علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که رئیس دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور را رقیبی جدی برای این دانشگاه ندانسته است، افزود: دانشگاه پیام نور ضمن احترام به همه موسسات آموزش عالی که در خدمت دانشجویان هستند هدف خود را دسترسی به آموزش عالی برای همه، همه وقت و همه جا قرار داده و این مسئله باعث شده تا با آن که در دو سال گذشته روند تقاضا برای ورود به دانشگاه های غیرانتفاعی دولتی و غیردولتی کاهش پیدا کرده، روند تقاضا برای ورود به دانشگاه پیام نور افزایش داشته باشد.

ارائه تسهیلات ویژه دانشگاه پیام باعث شد تا این دانشگاه در مهر و آبان 85 هیچ نیازی به اعلام تکمیل ظرفیت پیدا نکند در حالی که برخی از موسسات دولتی و غیر دولتی هرچه آگهی دادند باز هم بخش قابل توجهی از ظرفیت آنها بدون متقاضی ماند



وی ادامه داد: ارائه تسهیلات ویژه دانشگاه پیام نوربه متقاضیان ورود به دانشگاه ها باعث شده تا این دانشگاه در مهر و آبان 85 هیچ نیازی به تکمیل ظرفیت پیدا نکند در حالی که برخی از موسسات آموزشی غیرانتفاعی دولتی و غیر دولتی هرچه آگهی دادند و اعلام اسامی کردند باز هم بخش قابل توجهی از ظرفیت آن ها بدون متقاضی ماند.

علی احمدی خاطرنشان کرد: اعتبارات و منابع دولتی برای توسعه آموزش عالی محدود است اما دانشگاه پیام نور با ویژگی های منحصر به فرد، سریع الوصول ترین مکانیزم توسعه آموزش عالی است. دولت هم در سفرهای استانی به خواسته مردم و نمایندگان برای توسعه آموزش عالی از طریق ایجاد شعبات و واحدهای پیام نور پاسخ داده تا جوانان به خاطر این مطالبه به حق سرگردان و آواره کشورهای دیگر نشوند.

وی گفت: از آن جایی که سیستم دانشگاه پیام نور و پذیرش دانشجویان غیرحضوری بوده و نیاز به خوابگاه و سلف سرویس در این دانشگاه وجود ندارد، همچنین با استفاده از فناوری آموزشی، کلاس ها با اختصاص وقت کمتر از استاد و دانشجو تشکیل می شود استقبال دانشجویان و جوانان طالب ورود به دانشگاه ها از دانشگاه پیام نور بیشتر است.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: دولتی بودن، شهریه پایین دانشگاه پیام نور که که یک سوم تا یک پنجم سایر دانشگاه های شهریه بگیر است و داشتن کیفیت بالای دانش آموختگان باعث شده این دانشگاه در طول سال های اخیر مورد استقبال جوانان قرار گیرد. از سوی دیگر داوطلبانی در دانشگاه پیام نور ثبت نام می کنند که یا از توان مالی کافی برای ثبت نام در دانشگاه های گران برخوردار نیستند و یا به خاطر شاغل بودن یا نزدیکی واحدهای پیام نور به محل سکونت این دانشگاه را به دانشگاه های دیگر ترجیح می دهند.

دولتی بودن، شهریه پایین دانشگاه پیام نور که که یک سوم تا یک پنجم سایر دانشگاه های شهریه بگیر است و داشتن کیفیت بالای دانش آموختگان باعث شده این دانشگاه در طول سال های اخیر مورد استقبال جوانان قرار گیرد



علی احمدی افزود: ارائه تسهیلات ویژه دانشگاه پیام نور باعث شده زمینه رقابت جدی میان دانشگاه های غیرانتفاعی و موسسات آموزشی که شهریه بالا داشته و اعتبار مدارک آن ها به اندازه دانشگاه های دولتی نیست ایجاد شود.

وی ادامه داد: رقابتی که در میان دانشگاههای دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور و آزاد صورت می گیرد این دانشگاه ها را مجبور می کند به فکر ارتقاء سطح کیفی خود همزمان با کاهش هزینه ها و همراه با ارائه خدمات بیشتر به دانشجویان باشند و این برای ارتقاء سطح آموزش عالی موثرترین راهکار است.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: دانشگاه پیام نور در سال 67 با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان تنها دانشگاه کشور با نظام آموزشی باز و نیمه حضور و با شعار تحقق دسترسی به آموزش عالی برای همه، در همه جا و همه وقت و با استفاده از بخشی از امکانات دانشگاه آزاد ایران و دانشگاه ابوریحان شکل گرفت. این دانشگاه در حال حاضر بزرگترین دانشگاه دولتی کشور و بزرگترین ابردانشگاه جهان اسلام و چهارمین دانشگاه باز دنیا است.

علی احمدی تاکید کرد: دانشگاه پیام نور به عنوان یک دانشگاه باز با سیستم آموزش نیمه حضوری و غیرحضوری زمینه اشتغال توام با تحصیل، تحصیل در دو رشته، همزمانی سربازی با تحصیل را فراهم کرده است. همچنین در این دانشگاه وابستگی بین مقطع تحصیلی قبلی و مقطع تحصیلی بعدی الزامی نیست و افراد به شرط داشتن استعداد در رشته های مورد علاقه و در هر مقطع تحصیلی می توانند در آزمون این دانشگاه شرکت کنند.

وی یادآور شد: انعطاف پذیری سیستم دانشگاه پیام نور باعث شده تا داوطلبان بتوانند ضمن تحصیل در یک دانشگاه دیگر دانشجوی دانشگاه پیام نور نیز باشند. از سوی دیگر سیستم پذیرش دانشجو در این دانشگاه بومی بوده به طوری که بیش از 70 درصد دانشجویان فعلی دانشگاه دختر هستند و تحت نظارت خانواده به تحصیل می پردازند.

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: سیاست توسعه دانشگاه پیام نور مبتنی بر استفاده از کمک های مردمی، خیرین و هیئت های موسس محلی است و سهم سرمایه گذاری دولتی بین 20 تا 50 درصد بوده و عمده هزینه های جاری دانشگاه نیز از طریق شهریه دانشجویان تامین می شود.

در پنج سال گذشته درصد قبولی دانشگاه پیام نور در کنکور کارشناسی ارشد و رشته های دارای فارغ التحصیل از همه دانشگاه های غیرانتفاعی و آزاد اسلامی بالاتر و در بین دانشگاه های دولتی این درصد از متوسط سایر دانشگاه های پرآوازه بالاتر بوده است



علی احمدی افزود : در پنج سال گذشته درصد قبولی دانشگاه پیام نور در کنکور کارشناسی ارشد و رشته های دارای فارغ التحصیل از همه دانشگاه های غیرانتفاعی و آزاد اسلامی بالاتر و در بین دانشگاه های دولتی این درصد از متوسط سایر دانشگاه های پرآوازه بالاتر بوده است.

وی همچنین در ادامه گفتگو با مهر از برنامه های آینده دانشگاه پیام نور خبر داد و تاکید کرد: برنامه ریزی برای استخدام دو هزار عضو هیات علمی جدید، تکمیل ساختمان های در حال احداث، پیگیری تحقق سیاست برون سپاری بخشی از آموزش، توسعه مراکز و واحدهای بین المللی دانشگاه در کشورهای اروپایی، آفریقایی، آسیایی و گسترش واحدهای آموزشی دانشگاه به کلیه شهرهای متقاضی توسعه آموزش عالی از جمله برنامه های آتی دانشگاه خواهد بود.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: همچنین این دانشگاه در برنامه ریزی های آینده خود توسعه مراکز کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد برای دانشجویان و دانش آموختگان، توسعه رشته های تحصیلی، توسعه فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه، ممیزی مدرسین مدعو دانشگاه، توسعه ظرفیت های پذیرش دانشجو همزمان با اعمال سیاست های ارتقای کیفی و تبدیل بخشی از کتب دانشگاه به محتوای الکترونیکی، کتب خودآموز، چند رسانه ای و فیلم های آموزشی و تکثیر کتب به صورت لوح فشرده قرار داده است.

علی احمدی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر این دانشگاه با مشکلاتی نیز مانند کمبود اعتبارات مورد نیاز و عدم همکاری بدنه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با سرانه ای شدن بودجه دانشگاه طبق برنامه چهارم و عدم همکاری بعضی از مسئولان استخدامی دستگاه های اجرایی که استخدام فارغ التحصیلان بعضی از دانشگاه ها را ممنوع اعلام می کنند، روبرو است.

وی ادامه اظهار داشت: علیرغم آن که در همه رشته های برنامه جدید دانشگاه 19 واحد دروس مهارتی مانند کارآفرینی، مهارت زندگی، مهارت کار با کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهارت آموزش از راه دور و مهارت های حل مسئله پیش بینی شده و رشته های مهندسی با همه مشکلاتی که برای این نظام آموزشی دارد به شیوه جدید طراحی و توسعه داده شده اما کارآفرینی و اشتغال آتی دانش آموختگان دانشگاه به خصوص بانوان فارغ التحصیل از مهمترین دغدغه های مسئولان این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه پیام نور در پایان گفت : دانشگاه پیام نور با سیستم انعطاف پذیر خود و با نظام امتحانات متمرکز و تضمین کیفیت و با توجه به این که هزینه های ایجاد و بهره برداری از دانشگاه های پیام نور به مراتب کمتر از دانشگاه های سنتی است، بهترین نظام آموزشی برای توسعه ظرفیت آموزش عالی کشور برای پاسخ گویی نیاز جوانان کشور برای ورود به دانشگاه ها و حل مشکل پشت کنکوری ها است.

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مصاحبه از مسعود فاضلی