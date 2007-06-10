استفاده از پوشش صورت در دانشگاه آمریکایی مصر ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، دانشگاه آمریکایی مصر نقاب و پوشیه خانم دکتر ایمان طه محمد زینی عضو هیئت علمی بخش زبان و ترجمه دانشگاه الازهر مصر را مانعی برای ورود او به کتابخانه این دانشگاه عنوان کرد .

دکتر ایمان طه اعتراض خود را نسبت به عمل این دانشگاه به شورای دولت و دادگاه قضایی فرستاد و ادعای غرامت کرد و از دانشگاه آمریکایی خواست تا در قبال امتناع دانشگاه از ورود او 1 میلیون دلار آمریکایی پرداخت نمایند.

این در حالی است که دانشگاه آمریکایی زیر نظر وزارت آموزش عالی مصر بوده و در این کشور واقع شده است و باید همه قوانین مصر را اجرا و نباید با سیاست دولت و قانون آن مخالفت کند، بر اساس قوانین کشور مصر استفاده زنان از نقاب در اماکن عمومی بلامانع است .

از سوی دیگر نزار محمود غریب وکیل دادگاه اظهار داشت: حکم صادره از سوی اداره عالی قضایی نهایی است، بنابراین از دانشگاه آمریکایی خواست تا از حکم او تبعیت کند. در غیر این صورت برای ورود به مرحله جدید با موانع شدیدی روبه رو خواهد شد.

ساره سلیمان یکی از زنان پوشیه دار و فارغ التحصیل دانشگاه آمریکایی قاهره گفت: این حکم دلیل بر آزادی آموزش و مساوات است و تأثیر مثبتی دارد. امیدوارم بتوانم آموزش عالی خود را در این دانشگاه به اتمام برسانم چرا که چندی پیش به علت روبندی که زده بودم از ادامه تحصیل منع شدم .