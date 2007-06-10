دکتر سید محمد حسین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ساماندهی نظام پذیرش دانشجو به صورت کامل در شورای نگهبان تأیید نشده و شورای نگهبان ایراداتی را به طرح وارد کرده است.

وی اظهار داشت: طبیعی است که بسیاری از طرح ها و لوایح که به شورای نگهبان می رود برای اصلاح بیشتر به مجلس بر می گردد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم گفت: از جریان جزییات رد طرح کنکور اطلاعی در دست نیست و دلایل آن نیز مشخص نشده است.

به گزارش مهر، مجلس شورای اسلامی که چندی پیش طرح مذکور را به تصویب رساند، زمان حذف کنکور را سال پایانی برنامه چهارم توسعه در سال 89 عنوان و اعلام کرد: بر اساس زمان بندی در سال 1390 کنکور حذف می شود.

بر اساس این طرح پذیرش دانشجو در دانشگاه ها از سال 1390 بر اساس سوابق تحصیلی دبیرستان صورت می گیرد و برای احتساب سوابق تحصیلی، داوطلبان ورود به دانشگاه ها مانند تعیین پایه های تحصیلی، دروس و میزان تاثیر هر یک از آنها ومیزان تاثیر سوابق پرورش و مهارتی یک کارگروه خاص تشکیل می شود.

اعضای کارگروه مذکور شامل وزیر یا یکی از معاونان وزارت علوم، وزیر یا یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش، وزیر بهداشت یا یکی از معاونان، رئیس یا یکی از معاونان دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور می شود.