بارسلونا قهرمانی را به رئال مادرید تقدیم می کند/ سرنوشت لالیگا به هفته آخر کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا در حالی که تا دقیقه 90 با نتیجه دو بر یک از میهمان خود اسپانیول پیش بود ، گل خورد تا دو امتیاز حساس را از دست بدهد. برای بارسلونا مسی (43 و 57) گلزنی کرد و گل های اسپانیول را تامودو(29 و 90) به ثمر رساند.
در دیگر دیدار حساس شب گذشته تیم فوتبال رئال مادرید در دیدار با رئال زاراگوزا به نتیجه تساوی 2 بر 2 دست پیدا کرد. برای تیم میزبان میلیتو(32 - پنالتی و 64) گلزنی کرد و نیستلروی در دقایق 57 و 89 برای رئال گل زد تا این تیم بیش از پیش شمیم قهرمانی رقابت های این فصل لالیگا رااستشمام کند. تیم رئال در بازی آخر در صورت پیروزی ، صرف نظر از هر نتیجه ای که تیم بارسلونا کسب کند جام قهرمانی را بالای سر می برد.
سایر نتایج رقابت های شب گذشته به این شرح است:
* آتلتیکو مادرید 2 - سلتاویگو 3
* لوانته 4 - والنسیا 2
* مایورکا صفر- سویا صفر
* رئال بتیس صفر - اوساسونا 5
* رئال سوسیه داد صفر - راسینگ سانتاندر صفر
* ویارئال 3- آتلتیک بیلبائو یک
جدول رده بندی:
1- رئال مادرید 73 امتیاز
2- بارسلونا 73 امتیاز
3- سویا71 امتیاز
4- والنسیا 65 امتیاز
5- رئال زاراگوزا 59 امتیاز
6- ویارئال 59 امتیاز
7- آتلتیکو مادرید 57 امتیاز
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18 - سلتاویگو 36 امتیاز
19- رئال سوسیه داد 34 امتیاز
20- جیمناستیک 25 امتیاز
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