غزه سه بار هدف حملات هوایی ارتش رژیم اسرائیل قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، منابع بیمارستانی و امنیتی فلسطینی اعلام کردند: هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی آخرین ساعات شب گذشته درسه بارحمله خود، دفاتر جنبش جهاد اسلامی را هدف قرار دادند.

به گزارش این منابع، این حملات سبب وارد آمدن خسارت هایی به دو دوفتر جهاد اسلامی در غرب و شمال شهر غزه و همچنین زخمی شدن شماری از فلسطینیان شد.

درپاسخ به حملات مداوم ارتش رژیم صهیونیستی ، روزگذشته مبارزان فلسطینی یک پایگاه نظامی را در سرزمین های اشغالی فلسطین در اولین حمله از این نوع هدف قرار دادند و با نظامیان صهیونیست به شدت درگیر شدند.

از 25 ژوئن 2006 یعنی زمان به اسارت درآمدن "گلعاد شالیت" نظامی صهیونیست به دست گروههای فلسطینی، تاکنون مبارزان فلسطینی با نظامیان رژیم صهیونیستی اینگونه درگیر نشده بودند.

به گزارش پایگاه اینترنتی محیط، گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس تاکید کرد: نیروهای این گردانها بعد از حمله روزگذشته نظامیان صهیونیستی، به رویارویی با آنها پرداختند.