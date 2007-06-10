دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : آبان 85 تصمیم برگزاری انتخابات انجمن اسلامی وجود داشت که با موافقت دانشگاه نیز مواجه شد. 41 دانشجو برای این انتخابات نامزد شدند و دانشگاه نیز بر خلاف آنچه که در کتاب حقوق دانشجویی وجود دارد هیئت نظارت دانشگاه را در خصوص بررسی صلاحیت نامزدها وارد کرد.

مجید اشرف نژاد افزود : هیئت نظارت دانشگاه 14 تن از کاندیداها را رد صلاحیت کرد و هیچ گونه دلیلی برای رد صلاحیت 8 تن از کاندیداها عنوان نکرده است. روند تعیین صلاحیت ها موجب شد که انتخابات برگزار نشود و تا کنون به تعویق افتاده است. ایام امتحانات است و برگزاری انتخابات به سال تحصیلی آتی موکول می شود.

به گزارش مهر، عضو کمیته برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران از عدم ارائه دلیل هیئت نظارت دانشگاه جهت رد صلاحیت دو کاندیدای این انتخابات خبر داد.

اخباری پخش شده است که علت رد صلاحیت یکی از این کاندیداها عضویت در شورای مرکزی مجموعه ای تحت عنوان اتحادیه شوراهای صنفی است که به ابتکار اعضای شورای صنفی دانشگاهها برای نخستین بار در نشست سراسری این شوراها در دانشگاه صنعتی اصفهان شکل گرفت و بدون مجوز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به فعالیت خود ادامه داده است.

اکنون مجموعه ای به نام اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان به عنوان محفلی غیر قانونی در مراجع مسئول شناخته می شود و این موضوع مطرح شده است که هیئت نظارت دانشگاه علم و صنعت ایران یکی از کاندیداهای انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه را به دلیل عضویت در این اتحادیه رد صلاحیت کرده است.

حسن مسلمی نایینی قائم مقام معاون دانشجویی وزارت علوم و دبیر هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی پیش از این در جمع اعضای این شوراها در خصوص اتحادیه شوراهای صنفی گفت: "در آیین نامه شوراهای صنفی قید شده است که تا وقتی آیین نامه اتحادیه در هیئت مرکزی نظارت شوراهای صنفی تصویب نشود، هیچ گونه حقی برای فعالیت ندارد."

سایر مسئولین وزارت علوم نیز بارها در پاسخ به خبرنگاران، اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان را غیر قانونی خوانده اند. هیئت نظارت دانشگاه علم و صنعت ایران تا کنون علت رد صلاحیت کاندیدای انتخابات انجمن اسلامی این دانشگاه را که فعال صنفی و سیاسی نیز است به صورت مکتوب اعلام نکرده است.