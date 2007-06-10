300 میلیون دلار از اعتبارات ارزی احیاء بافت فرسوده به تهران اختصاص یافت

مهندس سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخشی از 300 میلیون دلار اعتبارات اختصاص یافته برای احیاء بافت فرسوده تهران در سال گذشته جذب نشد بنابراین با داشتن گزارش های تکمیلی می توان میزان دقیق جذب این اعتبار را در سال گذشته مشخص کرد.

وی اظهار داشت: محدودیتی در خصوص جذب اعتبار برای بافت های فرسوده در تهران وجود ندارد و در صورتی که مقدمات آن زودتر آماده شود می توان از این اعتبارات استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور تصریح کرد: در خصوص اختصاص اعتبار برای بافت های فرسوده، تهران اولویت دارد که اگر مراحل اداری آن سریعتر آماده شود سعی می کنیم بخش عمده ای از اعتبار ارزی یک میلیارد دلاری برای احیاء بافت فرسوده را به این شهر اختصاص دهیم.

هاشمی گفت: به طور معمول روند کار برای تصویب مراحل لازم برای استفاده از اعتبار بافت های فرسوده در تهران پیچیده تر است اما چون تهران در این زمینه سابقه و عملکرد خوبی داشته است نباید در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد.