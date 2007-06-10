اعزام اکیپ های پزشکی به روستاهای محروم استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ محمد رضا عاقل افزود : هر اکیپ در قالب 5 پزشک عمومی ، مامایی و تخصصی با حضور در روستاهای محروم شهرهای تابعه استان تهران از قبیل اشتهارد ، کرج ، شهریار ، رباط کریم و اسلامشهر علاوه بر دادن آموزش های بهداشتی و درمانی ، راه های پیشگیری از بیماریها را نیز به روستائیان آموزش دادند .

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان تهران با اشاره به اجرای گسترده طرح اردوهای هجرت در سال جاری ، تصریح کرد : به همراه اکیپ های پزشکی حدود 60 میلیون ریال دارو در قالب ویزیت رایگان بین بیماران این مناطق توزیع می شود .

سرهنگ عاقل توزیع بروشورهای آموزشی در خصوص آنفولانزای مرغی ، خودامدادی ، دیگر امدادی و راه های پیشگیری از بارداری و توزیع داروهای ضد بارداری در میان مردم مناطق محروم را از دیگر فعالیتهای این اردو ذکر کرد .

وی اجرای اردوهای هجرت بسیج سازندگی و به کارگیری نیروهای جوان و متخصص بسیجی در عرصه هایی مانند عمرانی ، بهداشتی ، آموزشی و محرومیت زدایی را علاوه بر غنی سازی اوقات فراغت جوانان ، موجب کاهش هزینه ها و کمک به دولت عنوان کرد .