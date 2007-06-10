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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۴۶

باغات انگور آذربایجان غربی از حالت سنتی خارج می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر : مدیر باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت : امسال 500 هکتار از باغات انگور آذربایجان غربی از حالت سنتی خارج شدند و به حالت ایستاده درآمدند .

عزیز امانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : این باغات با اعطای 15میلیارد ریال تسهیلات بانکی به کشاورزان از حالت سنتی به حالت ایستاده تبدیل شده اند.

 

وی افزود : با اجرای طرح ایستاده کردن باغات انگور استان ، مجموع باغات ایستاده آذربایجان غربی به چهار هزار و 200هکتار رسیده است.

 

امانی افزایش 5/2 برابری محصول ، افزایش کیفیت محصول تولیدی ، برداشت آسان ، کاهش بیماری های ناشی ازخاک ، کاهش هزینه های تولید ، حفظ باغات ازسرمازدگی و استفاده از مکانیزاسیون را از مزایای ایستاده کردن باغات انگور ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان غربی با دارا بودن 160هکتار تاکستان آبی و 6 هزار هکتار تاکستان دیم یکی از مناطق مستعد تولید محصول انگور است ، پیش بینی کرد : با برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان در 10 سال آینده تمامی باغات سنتی این استان به باغ های ایستاده تبدیل شود.

کد مطلب 499367

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