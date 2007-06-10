مرحله نهایی انتخابی تیم ملی با حضور 10 کشتی گیر در هر وزن برگزار خواهد شد/ زمان برگزاری مرحله نهایی امروز مشخص می شود

رییس کمیته فنی فدراسیون کشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: رقابت های انتخابی کرمانشاه با توجه به اینکه نفرات پنجم و ششم اوزان مختلف به میدان آمده بودند سطح بالایی نداشت اما برای سیستمی که راه استعدادیابی و پشتوانه سازی را در پیش گرفته لازم است که چنین میادینی را برگزار کند.

وی ادامه داد: مدام اعلام می کنیم که می خواهیم 4 ، 5 تیم آماده برای اعزام به میادین بین المللی داشته باشیم و این امر میسر نخواهد بود مگر با میدان دادن به جوانان و کشتی گیران جویای نام که دیدارهای انتخابی کرمانشاه یکی از همین میادین شناسایی نیروها بود. البته سطح مسابقات با در نظرگیری نفرات شرکت کننده و توانایی های آنها بد هم نبود و بعضا چهره های خوب و مستعدی بخصوص در سبک وزن توانستند قابلیت های خود را به کادر فنی نشان دهند که این خود یکی از نکات مثبت این رویداد بود.

قهرمان اسبق جهان و المپیک در خصوص نفرات راه یافته این دیدار به مرحله نهایی تصریح کرد: در آخرین مرحله از انتخابی تیم ملی فقط 10 کشتی گیر شاخص که در قهرمانی کشور و دیگر فیلترها شرکت کرده اند حضور خواهند یافت تا دست کمیته فنی و کادر فنی برای انتخابی صحیح و دقتی اساسی باز باشد. بدین ترتیب فقط نفرات اول تا سوم مسابقات به مرحله پایانی راه می یابند.



مهدیزاده در پایان در خصوص زمان برگزاری مرحله پایانی انتخابی و صحبت هایی که مبنی بر تغییر زمان برگزاری مطرح است تصریح کرد: پیش از این اعلام شده بود که مسابقات طی روزهای هفتم و هشتم تیر ماه برگزار می شود اما به دلیل همزمانی این رقابت ها با امتحانات دانشگاه و در خواست کادر فنی تیم ملی در نظر داریم در جلسه امروز این موضوع را مطرح کنیم تا در نهایت بهترین زمان برای حضور هر چه بهتر کشتی گیران انتخاب شود و آنها بتوانند با خیالی آسوده در انتخابی حضور یابند. به احتمال فراوان زمان برگزاری رقابت های مرحله نهایی بین روزهای 19 ، 20 و 21 تیر ماه خواهد بود.