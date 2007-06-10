درس کار آفرینی به واحدهای درسی دانشگاه صنعتی شاهرود افزوده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمد رضا عامریان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی با اعلام این خبر افزود: درس کارآفرینی جزء دروس اختیاری دانشجویان کارشناسی در نظر گرفته شده است و دانشجویانی که بیش از 100 واحد گذرانده اند مجاز به انتخاب آن هستند . این درس از نیمسال اول 87-86 ارائه خواهد شد .

وی در مورد تقویم دانشگاهی نیمسال بعدی گفت: طبق صوبه شورای آموزشی دانشگاه از 10 تا 16 شهریور ثبت نام اینترنتی ، 17 و 18 شهریور ثبت نام حضوری ، 19 شهریور ثبت نام با تاخیر ( حداکثر 15 واحد ) ، 20 شهریور شروع کلاس ها و 25 و 26 شهریور حذف و اضافه صورت می پذیرد .

دکتر عامریان در مورد دانشجویان میهمان ترم تابستان گفت: پذیرش میهمان برای ترم تابستان در خصوص دروس عمومی فقط در دانشگاه های دولتی و پیام نور با رعایت ضوابط خاص دروس عمومی ( عدم انتخاب دو درس اسلامی در یک زمان ) و در خصوص سایر دروس فقط در دانشگاههای دولتی با نظر گروه آموزشی دانشکده مورد قبول است.