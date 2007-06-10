منتقدین عملکرد ما را در المپیک 2008 ملاک قرار دهند / نفرات اعزامی به باکو از دل 3 تورنمت بین المللی انتخاب می شوند

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: رقابت های جهانی باکو به دلیل سهمیه المپیک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید قدرتمند ترین تیم ممکن را روانه این میدان کنیم. به همین دلیل قصد داریم از بین نفراتی که به 3 تورنمنت بین المللی پیش رو اعزام می شوند ترکیب نهایی را انتخاب نماییم تا جای هیچ حرف و حدیثی نیز باقی نماند.

وی ادامه داد: بعد از اتمام این 3 میدان ، اعضای کادر فنی تیم ملی و اعضای کمیته فنی تشکیل جلسه خواهند داد تا با بررسی شرایط تک تک نفرات و همچنین نحوه عملکرد آنها در میادین ، تصمیم نهایی گرفته شده و تکلیف تیم اعزامی مشخص گردد.

سیم خواه در خصوص نفراتی که در مرحله پایانی انتخابی تیم ملی حضور خواهند داشت تصریح کرد: اعضای تیم های ملی اعزامی به مسابقات بزرگسالان جهان، جوانان جهان، بزرگسالان آسیا و بازی های آسیایی در سال گذشته و همچنین 4 ‪ کشتی گیر برتر اوزان مختلف رقابت های انتخابی مرحله اول حق حضور در پیکارهای مرحله نهایی را خواهند داشت.

وی در پایان گفت : تمامی کار و برنامه ریزی فدراسیون و کادرهای فنی رده های مختلف برای تقویت تیم های ملی و در نهایت نتیجه گیری در المپیک پکن بنا شده و ما نیز هدفی جز این نداریم بنا براین از تمامی منتقدین درخواست می کنم عملکرد ما را در المپیک 2008 مورد نقد و بررسی قرار دهند و آن میدان را ملاک عملکرد ما بدانند.