آزمایش DNA از جسد کشف شده در جهان نما گرفته شد

حسین زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: جسد کشف شده در جهان نما بامداد شنبه تحویل پزشکی قانونی استان شد و صبح امروز (یکشنبه) مورد بررسی قرار گرفت.

زارعی ادامه داد: جسد شرایط خوبی نداشته و دچار فساد شده بود.

وی توضیح داد که معاینه کامل انجام شده و نمونه برداری جهت آزمایش DNA و بررسی هویت صورت گرفت که به محض حصول نتیجه به مرجع قضایی اعلام می شود.

زارعی با اشاره به احتمالات مبنی بر این که ممکن است این جسد به کوهنورد گمشده در جهان نما(سها رضانژاد) تعلق داشته باشد، افزود: از پدر و مادر احتمالی هم نمونه لازم گرفته شد و به همراه نمونه های متوفی به آزمایشگاه ژنتیک پزشکی قانونی ارسال شد.

وی گفت: در حالت روتین جواب DNA دو هفته زمان لازم دارد اما با توجه به درخواست قضایی و اهمیت موضوع سعی خواهد شد که جواب آزمایش زودتر آماده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه (۲۰ تیرماه) گمشدگی «سها رضانژاد» دختر ۲۷ ساله در ارتفاعات جهان نمای کردکوی به نیروهای امدادی و انتظامی گزارش شد.

این دختر ساکن کرج همراه گروه گردشگری به گلستان سفر کرده بود که از صبح جمعه مفقود شده و بعد از گذشت حدود یک ماه هیچ نشانه‌ای از وی به دست نیامده بود.