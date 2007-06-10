یک شرکت انگلیسی به اتهام انتقال تجهیزات هسته ای به ایران تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آبزرور در شماره امروز خود مدعی شد: سند محرمانه ای را به دست آورده که نشان می دهد ماموران "سرویس اطلاعات خارجی" انگلیس ( MI6 ) پس از آنکه پی بردند یک شرکت انگلیسی در حال انتقال تجهیزات هسته ای موجود در بازار سیاه به ایران است، آن شرکت را تعطیل کرده اند.

به ادعای این نشریه، شرکت انگلیسی علاوه بر ایران، تجهیزات هسته ای را به سودان نیز منتقل می نمود.

این نشریه در ادامه مدعی شد : تحقیقات 20 ماه MI6 و برخی دیگر از سرویس های امنیتی و اطلاعاتی انگلیس نشان داد که این شرکت پس از خرید تجهیزات هسته ای از بازار سیاه روسیه، آنها را به ایران و سودان انتقال می دهد.

به ادعای این نشریه، علاوه بر این شرکت، برخی از شهروندان انگلیسی نیز متهم به انتقال تجهیزات هسته ای به ایران و سودان هستند، اما چون مدرک کافی برای اثبات این مطلب وجود ندارد؛ مقام های امنیتی انگلیس هنوز آنها را بازداشت نکرده اند.

بر اساس این گزارش، افسران ضد تروریسم و MI6 انگلیس هم اکنون تحقیقات خود را در درباره شرکت ها و افراد بیشتری که احتمال می دهند در امر انتقال تجهیزات هسته ای به ایران و سودان نقش داشته باشند متمرکز کرده اند.