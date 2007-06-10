برداشت مداوم از حساب ذخیره ارزی تورم‌ زا است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، احمد توکلی ظهر امروز در حاشیه سمینار اقتصاد دانش بنیان در چشم انداز ایران 1404 در جمع خبرنگاران افزود : مصرف بنزین در طولانی مدت باید کاهش پیدا کند و به همین دلیل مجلس مجبورشد تن به سهمیه بندی بدهد که کم زحمت ترین راه حل است .

وی ادامه داد : صرفه جویی سه میلیارد دلاری که در یک سال صوت خواهد گرفت باید صرف بهبود سیستم حمل و نقل شود و پس از آن با افزایش قیمت می توان منتظر کاهش مصرف شد در غیر این صورت افزایش قیمت بنزین باعث ایجاد تورمی شکننده می شود .

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد رشد فناوری های نوین گفت : علاوه بر مجلس دیگر مراکز نیز باید نقش آفرین باشند و البته مجلس نیز طرح رفع موانع را به تصویب رسانده است و رایزنی با دولت برای اینکه تا حد ممکن قراردادها به جای خارجی ها با شرکت های داخلی بسته شود نیز باعث شده که از توان داخلی بیشتر استفاده شود.

توکلی در ادامه تاکید نظام اسلامی بر دستیابی به انرژی هسته ای به عنوان یک فناوری نوین را باعث پیشرفت کشور در این زمینه دانست . رئیس مرکز پژوهش های مجلس پیرامون بحث تک نرخ کردن سود بانکی تا پایان برنامه چهارم نیز بیان داشت : این امر عملی هست اما مقدمات فراوانی دارد که آن ها را باید در نظر گرفت.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص آفات اقتصاد نفتی اظهار داشت : دولت ، مجلس و دیگر ارگان ها همگی برای خروج پول نفت عجله دارند در حالی که این امر آثار تورمی داشته و به رکود اقتصادی می انجامد. توکلی در خصوص برداشت های مداوم از حساب ذخیره ارزی نیز هشدار داد و تاکید کرد : این کار هم رکود می آورد و هم تورم زاست.