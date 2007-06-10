آمار کاربران اینترنت کشور چین به 144 میلیون نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش "مرکز اطلاعات شبکه اینترنت چین" نشان می دهد که در ماه می 2007 تعداد کاربران اینترنت در چین به 144 میلیون نفر رسیده که این میزان نسبت به دوره مشابه در سال 2005 ، 30 درصد رشد داشته است.

تعداد کاربران اینترنت درماه می 2005 ، 111 میلیون نفر بوده است.

به گزارش خبرگزاری ایتالیا، همچنین این تحقیق نشان می دهد که 70 درصد از کاربران این کشور کمتر 30 سال سن دارند که به خصوص از شبکه برای سرگرمی استفاده می کنند.

بنابراین گزارش ، تعداد رایانه های متصل شده به اینترنت به رقم 5/54 میلیون در سال 2006 رسیده است که نسبت به رقم 9/45 میلیون دستگاه در سال 2005 ، 7/18 درصد رشد داشته است.

به علاوه در سال 2006 ، 788 وب سایت در این کشور به ثبت رسیده است که نسبت به سال 2005 با 694 وب سایت ، 13 درصد رشد داشته است.