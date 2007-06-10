تحویل 16 " آب سرد کن " به مدارس تهران

مهناز تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : با توجه به اینکه فضای بیشتر مدارس تهران کوچک و قدیمی است و در این اماکن آب خوری ها و دست شویی ها هنوز از هم جدا نشده اند به دنبال بهبود وضعیت این ساختار هستیم .

وی تصریح کرد : به همین منظور قرار است با استفاده از اعتبارات نوسازی مدارس ، تعدادی از آموزشگاه ها به آب سرد کن مجهز شوند .

تسلیمی ادامه داد : آب سرد کن های استیل با چهار شیرآب خوری به 16مدرسه شهر تهران تحویل داده می شود .

وی گفت : تعداد مدارس درخواست کننده دستگاه های آب سرد کن زیاد است بنابراین واگذاری ها درطول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت .

کارشناس مسئول بهداشت سازمان آموزش وپرورش شهر تهران در ادامه گفت : طی ماه های اخیراقلام بهداشتی نظیر تخت معاینه ، دستگاه فشار خون ، وزنه (اندازه گیری قد و وزن ) ، جعبه کمک های اولیه ، تابلوی بینایی سنجی برقی هر یک به تعداد 150 عدد در مناطق 19گانه آموزشی شهر تهران توزیع شده است .

تسلیمی خاطرنشان ساخت : 20دستگاه شنوایی سنجی نیز جهت غربالگری شنوایی دانش آموزان در طول سال تحصیلی به مدیران مدارس شهر تهران واگذار شد .