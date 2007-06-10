طرح به روزآوری اطلاعات شرکت های تعاونی آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این طرح 42 آمارگیر ، بازبین و کارشناس مسئول ، اطلاعات سه هزار و 590 تعاونی و اتحادیه زیرمجموعه اداره کل تعاون و سازمان های جهاد کشاورزی و بازرگانی آذربایجان غربی را استخراج و در اختیار برنامه ریزان جامعه قرار می دهند.

تعیین وضعیت فعالیت تعاونی ها و شناسایی دقیق واحدهای راکد ، شناسایی دقیق فعالیت تعاونی ها ، مشخص کردن سهم تعاونی ها در تولید ناخالص ملی و زمینه سازی برای تحقق اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاون از اهداف این سرشماری است.

در مراسم آغاز طرح سرشماری تعاونی های آذربایجان غربی که شامگاه شنبه در یکی از تعاونی های نمونه استان برگزار شد ، باقرعالی مدیر کل برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی حمایت از فعالیت های اقتصادی و اشتغالزایی در استان را از اولویت های برنامه ریزیان اقتصادی آذربایجان غربی عنوان کرد و گفت : زمینه سازی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حمایت از بخش تعاون و کمک به اعتلای این بخش اساسی ترین تفکر مدیران و برنامه ریزان اقتصادی استان است.

مدیر کل تعاون آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت : هم اکنون در 3 هزار تعاونی زیرپوشش این اداره کل بیش از 500 هزار عضو وجود دارد و این بخش با بیش از 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری زمینه اشتغال افزون بر 50 هزار نفر را در استان فراهم کرده است.

زین العابدین تمایل تصریح کرد : تفکر غیرفعال بودن واحدهای تعاونی غیرواقعی است و آمارهای دقیق نشان می دهد کمتر از 10 درصد تعاونی های آذربایجانغربی راکد هستند که راهکارهای این مسئله در کمیته ویژه ای بررسی می شود.

طرح سرشماری تعاونی ها و اتحادیه های آذربایجان غربی تا بیست و چهارم تیرماه ادامه دارد .