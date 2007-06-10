  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۱۹

آزمون دکتری تخصصی داروسازی 24 خرداد برگزار می‌شود

آزمون دکتری تخصصی داروسازی 24 خرداد برگزار می‌شود

نوزدهمین دوره آزمون دستیاری و دکتری تخصصی (Ph.D) داروسازی با حضور 285 داوطلب پنجشنبه 24 خرداد ماه جاری برگزار و کارت ورود به آزمون در روزهای 22 و 23 توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون این دوره از دکتری تخصصی داروسازی در 7 رشته برگزار می شود و تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته به دو برابر افزایش یافته است .

ظرفیت پذیرش دوره های دکتری تخصصی و دستیاری داروسازی نیز نسبت به سال گذشته 25 تا 30 درصد افزایش داشته است.

پذیرش دانشجویان رشته های تحصیلات تکمیلی در رشته های سم شناسی، بیوتکنولوژی دارویی، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، فارماسیوتیکس و دوره دستیاری رشته های داروسازی بالینی و داروسازی هسته ای انجام می گیرد و داوطلبان در این آزمون می توانند تا سقف 3 رشته - محل را انتخاب کنند. 

ثبت نام در نوزدهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری و دکتری تخصصی (Ph.D) داروسازی از 27 فروردین تا 5 خرداد انجام گرفته است.

کد مطلب 499390

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها