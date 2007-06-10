به گزارش خبرنگار مهر، آزمون این دوره از دکتری تخصصی داروسازی در 7 رشته برگزار می شود و تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته به دو برابر افزایش یافته است .

ظرفیت پذیرش دوره های دکتری تخصصی و دستیاری داروسازی نیز نسبت به سال گذشته 25 تا 30 درصد افزایش داشته است.

پذیرش دانشجویان رشته های تحصیلات تکمیلی در رشته های سم شناسی، بیوتکنولوژی دارویی، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، فارماسیوتیکس و دوره دستیاری رشته های داروسازی بالینی و داروسازی هسته ای انجام می گیرد و داوطلبان در این آزمون می توانند تا سقف 3 رشته - محل را انتخاب کنند.

ثبت نام در نوزدهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری و دکتری تخصصی (Ph.D) داروسازی از 27 فروردین تا 5 خرداد انجام گرفته است.