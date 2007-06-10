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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۰۰

برخورد قانونی ضابطین قضایی با مغازه دارهای آلوده کننده محیط

برخورد قانونی ضابطین قضایی با مغازه دارهای آلوده کننده محیط

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران گفت: کارشناسان در شهرداری به عنوان ضابطین قضایی با کسبه و مغازه دارهایی که زباله های تولیدی خود را به داخل جوی می ریزند، برخورد قانونی می کنند.

مهندس مصطفی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هماهنگی های لازم با مراجع قضایی صورت گرفته و بر اساس آن مقرر شده که برخی از کارشناسان در نواحی مختلف شهرداری به عنوان ضابطین قضایی و از طریق هماهنگی با دادستانی تهران در مواردی که مغازه دارها، زباله های خود را به داخل جوی ها می ریزند، برخورد  کنند.

وی با بیان اینکه اغلب نواحی و مناطق 22 گانه تهران دارای سطل زباله مکانیزه است، گفت: با تمامی مغازه دارها و کسبه شاغل در تمامی محله های تهران که نظافت محیط اطراف محل را رعایت نکرده و به جای استفاده از سطل های زباله، زباله های تولیدی خود را به داخل جوی می ریزند، برخورد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران گفت: در صورت مشاهده و یا گزارش به شهرداری در مورد ریختن زباله توسط کسبه در جوی ها، برای بار اول به این افراد تذکر و در مرحله دوم و سوم اخطار داده می شود و در صورت تکرار مجدد و ادامه تخلف، این افراد به دادگاه معرفی خواهند شد.

سلیمی اظهار داشت: برای کسبه ایی که نظافت مکان اطراف مغازه خود را رعایت نکنند، با معرفی به دادگاه، پرونده قضایی تشیکل می شود و حداقل برخورد با این افراد، جلوگیری از ادامه فعالیت آنها خواهد بود.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران تصریح کرد: بر اساس میزان تخلفات انجام شده جریمه نقدی نیز برای این افراد در نظر گرفته می شود.

وی گفت: نیروهای ناظر شهرداری با عنوان بازرس، به صورت مستمر از مکان هایی که مغازه دارها در آنجا فعالیت می کنند بازرسی کرده و در صورت مشاهده تخلف به لحاظ بهداشتی از سوی کسبه، با طی کردن مراحل مختلف با این افراد برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 499391

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