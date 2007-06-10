"مهارت های زندگی" در پنج جلد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه پنج جلدی با دربرگیری مباحث آموزشی و نظری به روایت داستان های آموزنده نیز پرداخته است.

محمد رضا سنگری به عنوان کارشناس آموزشی و ادبی و دکترضیاء قائم مقام فراهانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی در تالیف این کتاب ها مشارکت کرده اند و مژگان مشتاق نیز این مباحث تئوریک را به شکل داستان درآورده است.

مولفان در تالیف این مجموعه تلاش داشته اند مواردی چون انگیزه، خلاقیت، اعتماد به نفس، تمرکز و کار گروهی را در قالب داستان های "جوجه اردکی که مادرش را گم کرده بود"، "دندان سفید و ساقه بامبو"، "پرسان و غار اژدها"، "پیشولی به شکار گنجشک می رود" و "زنبورها با سیمرغ بچه ها را ادب می کنند" برای کودکان و همچنین والدین بیان کنند و اهمیت آنها را شرح دهند.

مشتاق قراراست با همکاری ربابه امیری و هدی حسینی یک مجموعه شش جلدی دیگر حول محور آموزش مهارت های زندگی کودکان را در قالب داستان منتشر کند. این مجموعه درحال حاضر آماده انتشار است و مدیریت این پروژه را سیمین بندرومی برعهده دارد. قرار است این مجموعه از سوی انتشارات راز تحول تا دو ماه دیگر به بازار کتاب عرضه شود.

"خط گمشده"، "پیرزنی که نمی خواست تنها بماند"، "همه می گویند ما به درد نخورهستیم" و " زیرزمین ما دیگر پرده گلدار ندارد" از دیگر آثار تالیفی مژگان مشتاق به شمار می رود. این کتاب ها که تا پایان امسال توسط انتشارات شباویز برای کودکان منتشر می شوند، درحال حاضر مرحله تصویرگری را می گذرانند.

"پنجره ای که به آسمان نزدیک است "عنوان اثری از این نویسنده است که در جریان برگزاری نمایشگاه بولونیا مورد استقبال قرار گرفت و به زبان تایلندی ترجمه شد. دیگر اینکه دو اثر" نامه" و "استخر با کاشی های آبی" این نویسنده اخیرا در ماهنامه "مشعل" افغانستان به چاپ رسیده است.