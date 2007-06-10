گفتگوی مهر با سخنگوی شورای نگهبان درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی اظهار داشت: نظر فقهای شورای نگهبان در این زمینه تا پایان این هفته اعلام می شود.

وی اظهار داشت: فرمول جدید نرخ سود بانکی اکنون در دستور کار فقهای شورای نگهبان قرار دارد و بررسی های کارشناسی در حال جمع بندی است و انتظار می رود تا پایان هفته شورای نگهبان در این باره اظهار نظر کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه اظهار نظر در این خصوص در تخصص فقهای شورای نگهبان است، از توضیح در این باره خودداری کرد و گفت: باید منتظر بمانیم تا پایان هفته فقهای شورای نگهبان در این باره اظهار نظر کنند.

به گزارش مهر، عضو شورای پول و اعتبار درباره میزان افزایش نرخ سود در فرمول جدید گفته است: اگر مدت بازپرداخت تسهیلات یکساله باشد ممکن است افزایش یک درصد باشد و اگر 20 سال باشد ممکن است میزان سود تا 5 درصد افزایش یابد.

هم‌اکنون اعضای شورای پول و اعتبار نظرات متفاوتی درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی دارند. ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است این فرمول بسیار پیچیده، اما از فرمول قبلی منطقی تر است ، زیرا در فرمول قدیمی هر فرد تا چند سال فقط اقساط سود را پرداخت می کرد و بعد از آن به پرداخت اصل تسهیلات می پرداخت ، بنابراین با اجرای فرمول جدید پرداخت اصل و سود تسهیلات ماهیانه و همزمان صورت می گیرد.

وی اضافه کرده است: در شورای پول و اعتبار درباره ربوی بودن این فرمول بحث هایی صورت گرفت که غیر ربوی بودن آن به اثبات رسید.

این درحالی است که علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن و عضو شورای پول و اعتبار فرمولاسیون جدید تعیین سود بانکی را دارای شبهه ربوی دانسته است.

به گفته وی، این فرمولاسیون باعث می شد که حجم پرداختی که صورت می گرفت بیشتر از فرمولاسیونی بود که بانک‌های دولتی پرداخت می کردند. وزیر صنایع و معادن معتقد است : براساس این فرمول جدید ، کسی که وام 14 درصد بگیرد حدود معادل 5 / 15 تا 16 درصد فرمولی که فعلا در بانکهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد باید پرداخت کند ، یعنی عکس گفته جناب آقای خاموشی اتفاق می افتد و در واقع موجب افزایش مقدار واقعی پرداخت توسط وام گیرنده می شود.