راه اندازی سامانه آموزش آنلاین مداحی در لامرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلیل احمدی در جلسه شورای راهبردی مداحان لامرد اظهار کرد: در شورای راهبردی کانون مداحان لامرد از افراد توانمند و خوش فکر استفاده شده و از همه افرادتوانمند در زمینه تعزیه، مقتل خوانی، تاریخ، خبر و اطلاع رسانی و دیگر تخصص‌ها استفاده شده است.

وی گریزی به ایام ماه محرم زد و گفت: با در پیش رو بودن ماه محرم و صفر باید کارهای مربوطه را انجام داد و تصمیم خوبی اتخاذ شود.

او به بحث آموزش مداحان اشاره کرد و گفت: در بحث آموزش مداحان در سطح استان حرف اول را میزنیم و آموزش مداحان باید به صورت جهادی باشد. شهرستان لامرد مسئول آموزش مداحان در سطح استان خواهد بود.

رئیس کانون مداحان شهرستان لامرد خاطرنشان کرد: سامانه آموزش آنلاین مداحی راه اندازی شده و کلاس‌های آموزش مداحی با توجه به شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

او گفت: مرکز استان به لامرد به عنوان جایگاه آموزش نگاه ویژه دارد و از اساتید مطرح کشوری در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

احمدی با اشاره به اینکه مراسم تجلیل از پیرغلامان در سطح خوبی در دوسال گذشته برگزار شد، تصریح کرد: در آینده‌ای نه چندان دور برنامه تجلیل از پیرغلامانی که از دوسال گذشته در قید حیات نیستند و یا از آنان تجلیل نشده را برگزار خواهیم کرد.

رئیس کانون مداحان شهرستان لامرد خاطرنشان کرد: باید تکلیف مداحان را در ماه محرم و صفر مشخص کرد و این وحدت رویه برای مداحان عزیز بخشنامه شود.

وی افزود: اساس کار ما هنر آئینی تعزیه است.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام سیدجواد موسوی امام جمعه موقت لامرد تصریح کرد: باید مصوبات شورا را به اعضای کانون مداحان ابلاغ کرد تا دیگران نیز از این مصوبات اطلاع یابند.