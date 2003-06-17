اشعار " جيو زپه اونگرتي " شاعر ايتاليايي به فارسي ترجمه شد

خبرنگار اد بي خبرگزار ي مهر: مطالب حاضر د ر اين كتاب بد ين شرح معرفي شده است : پيشگفتار " والتر دلامنيكا" كه به معرفي اونگرتي مي پردازد ، مقد مه به قلم فيليپ ژكته ، نظريات برخي از منتقدان ، اند يشمندان و شاعران بزرگ ايتاليا د ر مورد اونگرتي ، و فهرست عناوين آثار منتشر شده از اونگرتي كه چنين است ؛ شاد ماني ، احساس زمان ، رنج ، سرزمين موعود ، يك فرياد و مناظره ، د فتر پير مرد ، آخر الزمان ، ضرب المثل ، گفت گو ، واپسين روزها ، اشعار پراكنده ، اشعار بازيافته . د ر ادامه عكسهايي از اونگرتي و ترجمه اشعار اوچاپ شده است .

گفتني است مكتب ارمتيسم ، جريان اد بي ويژ ه اي است كه د ر حد ود سالهاي دهه ي 20 ميلا دي در ايتاليا شكل گرفت و تأثير خاصي بر روي اشعار اين د وره و د وره هاي بعدي گذاشت. شاعران ارمتيك د ر تلا ش بود ند تا به زبان خاص شعرخود شكلي خشن بدهند و اين حالت گاه نيز به عمد ، د ر معاني مبهم مطرح مي شد . آنها سعي مي كرد ند به واژه ها معنايي خوب بدهند ، و حالتي تازه براي واژه بيافرينند ، كه جيو زپه اونگرتي پايه گزار اين مكتب معرفي شده است

گزيده اي از اشعار جيوزپه اونگرتي، ترجمه فريده مهدوي دامغاني توسط انتشارات تير در شمارگان 1500 نسخه و قيمت 1700 تومان وارد بازار كتاب شده است .