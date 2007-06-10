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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۳۰

تبلیغات و بازاریابی کمبود حوزه گردشگری مذهبی است

مشهد - خبرگزاری مهر : معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت : : تبلیغات و بازاریابی مهم ترین کمبودهای گردشگری مذهبی در ایران به شمار می روند .

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، مسعود منتجبی شامگاه دیروز در جمع خبرنگاران در مشهد افزود :  با استاندارد سازی واحدهای اقامتی ، بازارها و همچنین ارائه آموزش های لازم برای صنوف می توان گام موثری در راستای جذب هر چه بیشتر گردشگر در خراسان رضوی برداشت .

وی با اشاره به ضرورت ارتقای آموزش های عمومی اظهار داشت : علاوه بر ارتقای آموزش های عمومی باید به آموزش تخصصی زیر مجموعه های گردشگری توجه کرد ، اقدامی که در حال حاضر در سازمان صورت گرفته و اصناف مختلف که با گردشگران  در ارتباط هستند تحت آموزش قرار گرفته اند .

منتجبی با مثبت ارزیابی نمودن افتتاح پروژه رزرواسیون و اسکان مکانیزه گردشگران افزود :  انجام چنین پروژه هایی ممکن است در کوتاه مدت خیلی موفق نباشد اما با بازاریابی و تبلیغات صحیح دربلندمدت ، بسیار موثر خواهد بود .

وی تصریح کرد : همانطور که  در حال حاضر پیش فروش بلیط های قطار به صورت اینترنتی اجرا می شود ، این پروژه هم مورد توجه قرار خواهد گرفت اما آنچه که بسیار مهم است اینکه انجام چنین پروژه های نیازمند  فرهنگ سازی قوی است .

کد مطلب 499403

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