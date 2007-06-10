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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۶

/ ارزیابی پشنهاد اخیر پوتین به بوش(3) / ترقی در گفتگو با مهر :

پیشنهاد اخیر روسیه تهدید امنیتی علیه ایران نیست

پیشنهاد اخیر روسیه تهدید امنیتی علیه ایران نیست

پیشنهاد روسیه برای تغییر محل استقرار سپر موشکی از لهستان به جمهوری آذربایجان، تهدیدی امنیتی علیه ایران نیست و نباید موجب نگرانی ما شود.

حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو ارشد حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح سامانه سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی و پیشنهاد غیرمنتظره پوتین در این زمینه، گفت: پیشنهاد اخیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ، تهدید امنیتی علیه کشورمان محسوب نمی شود.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود : روسیه  طرح سپر موشکی آمریکا را علیه امنیت ملی خود تلقی می کند و بدین منظور پوتین پیشنهاد کرده که محل و موقعیت استقرار این موشک ها به جای لهستان در جمهوری آذربایجان مستقر شود، لذا اصولا این پیشنهاد علیه ایران نیست و نباید موجب نگرانی ما در این خصوص شود.

ترقی اظهار داشت : تغییر محل استقرار سپرموشکی از لهستان به جمهوری آذربایجان، نا امنی و تهدیدات امنیتی علیه روسیه را کاهش خواهد داد و موجب همگرایی موقت روسیه و آمریکا می شود.

این صاحبتظر امور سیاسی تصریح کرد: مسئله سپرموشکی چالشی بین روسیه و آمریکا است و آثار مستقیمی بر ایران ندارد.

کد مطلب 499415

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