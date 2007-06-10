پیشنهاد اخیر روسیه تهدید امنیتی علیه ایران نیست

حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو ارشد حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح سامانه سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی و پیشنهاد غیرمنتظره پوتین در این زمینه، گفت: پیشنهاد اخیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ، تهدید امنیتی علیه کشورمان محسوب نمی شود.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود : روسیه طرح سپر موشکی آمریکا را علیه امنیت ملی خود تلقی می کند و بدین منظور پوتین پیشنهاد کرده که محل و موقعیت استقرار این موشک ها به جای لهستان در جمهوری آذربایجان مستقر شود، لذا اصولا این پیشنهاد علیه ایران نیست و نباید موجب نگرانی ما در این خصوص شود.

ترقی اظهار داشت : تغییر محل استقرار سپرموشکی از لهستان به جمهوری آذربایجان، نا امنی و تهدیدات امنیتی علیه روسیه را کاهش خواهد داد و موجب همگرایی موقت روسیه و آمریکا می شود.

این صاحبتظر امور سیاسی تصریح کرد: مسئله سپرموشکی چالشی بین روسیه و آمریکا است و آثار مستقیمی بر ایران ندارد.