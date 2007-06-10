رئیس هیئت مدیره سابق سازمان بورس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابهامات پرداخت 1500 میلیارد تومان تسهیلات به خریداران سهام شرکت های دولتی گفت: سازو کار، نحوه پرداخت، مشمولین ( اشخاص حقیقی یا حقوقی ) و منبع تسهیلات مذکور (وجوه در اختیار دولت و سپرده های مردم نزد بانک ها) مشخص نیست، زیرا هر یک از آنها دارای اثرات خاص خود است.

حیدر مستخدمین حسینی گفت: اگر هدف از ارائه این تسهیلات تقویت بازار سرمایه است، باید سازو کار اقتصاد رقابتی بر بازار حاکم باشد، زیرا در حال حاضر در بسیاری از موارد نحوه مدیریت و ساز و کار قیمت در بازار سرمایه در اختیار مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس نیست.

وی به وضعیت لاینحل و عدم تعیین تکلیف سیمان، تحت کنترل بودن قیمت محصولات تولیدی واحدهای لبنی در بورس، وضعیت واحدهای پتروشیمی، خودروسازی و غیره در بورس اشاره کرد و افزود: این واحدها سهم بالایی را در بورس به خود اختصاص داده اند که تمام آنها به لحاظ بحث تثبیت قیمت ها دارای آزادی عمل نیستند.

رئیس هیئت مدیره سابق سازمان بورس اوراق بهادار اضافه کرد: گرچه طی دو، سه سال گذشته قیمت ها افزایش یافته است، اما ساز و کاری برای قیمت های جدید فراهم نشده است، این در حالی است که تحرک بازار سرمایه و بورس ناشی از افزایش رقابت اقتصادی و آزادی عمل است و این که اختیار متغیرهای آن در دست مسئولین بورس و شورای آن باشد.

وی با تاکید بر این که شورای بورس باید دقت بیشتری بر روی حجم مبنا و یا نوسازی ها داشته باشد، زیرا تغییر صحیح آنها می تواند منجر به تحرک بازار شود، تصریح کرد: البته تزریق تنها 1500 میلیارد تومان تسهیلات به بازار نمی تواند باعث استمرار این تحرک شود.

مستخدمین حسینی ادامه داد: اگر مسائلی همچون سازو کار اقتصادی، تثبیت قوانین، عدم دخالت در امور داخلی شرکت ها و بحث تعیین قیمت ها حل شود، بازار نیز به تبع آن اصلاح می شود و کار خود را دنبال می کند.

وی با مهم دانستن جزئیات طرح اعطای تسهیلات 1500 میلیارد تومانی به خریداران سهام شرکت های دولتی ،گفت: اگر قرار باشد این مبلغ در اختیار مردم، شرکت های سرمایه گذاری یا خریداران بلوک های سنگین قرار بگیرد، هریک دارای اثرات خاص خود در بازار سرمایه خواهد بود.