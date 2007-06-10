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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۶

جلد دوم " شاهنامه " از راه می رسد

جلد دوم مجموعه " شاهنامه " تالیف محمدحسین کیانپور تا چند روز آینده از سوی انتشارات توسعه و تحقیق صدا ویژه نوجوانان منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کیانپور درباره این مجموعه سه جلدی گفت: شاهنامه به طور قطع شناسنامه فرهنگی هر ایرانی را شامل می شود و از آن رو مورد توجه طیف های مختلف واقع شده است. این کتاب نمود هویت ملی ماست و بنابراین انتقال این هویت به نوجوانان مهم ترین انگیزه من در تالیف این مجموعه بود.

کیانپور افزود: اگر بتوانیم آثار ارزنده و فاخری از این دست را به زبان ساده و روان و درعین حال با نثری استوار به نسل نوجوان منتقل کنیم مسلما در حیطه ادبیات قدمی بزرگ برداشته ایم.

جلد اول کتاب شاهنامه با عنوان" سیاوش " اواخر سال گذشته منتشر شد و جلد دوم آن نیز درراه است. " رستم و شغاد " ( مرگ رستم) عنوان سومین جلد است که پاییز منتشر می شود. 

کد مطلب 499424

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