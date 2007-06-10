دکتر سعید حسن زاده، همزمان با نزدیکی به روزهای اتمام امتحانات دوره های متوسطه تحصیلی به خبرنگار مهر گفت : معمولا اولیاء نسبت به نمره و کارنامه فرزندان خود واکنش های عاطفی شدیدی نشان می دهند .

عضو هیات علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش وپرورش گفت : هرگونه واکنش مثبت و منفی افراطی والدین دربرابر کارنامه دانش آموزان می تواند این تصور را درذهن بچه ها به وجود بیاورد که نمره ابزاری برای تشویق ، تنبیه وتعیین سرنوشت آنان خواهد بود .

وی ادامه داد : به طور معمول اگر والدین کارنامه فرزند همسایه خود را مشاهده کنند به سرپرستان او توصیه می کنند زیاد هم در مورد نمره های بد سخت گیری به خرج ندهند و این در حالیست که اگرفرزند خودشان درکارنامه نمره بدی بگیرد باواکنشی غیر طبیعی احساسات خود را نشان می دهند .

دکترای رواشناسی کودکان استثنائی از والدین خواست در برخورد با کارنامه دانش آموزان رفتاری واقع بینانه داشته باشند .

عضو هیات علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش وپرورش تاکید کرد : این نوع رفتارها موجب می شود دانش آموزان در جبران اشتباهات و کاستی ها تلاش دوباره ای داشته باشند و بدانند که با گرفتن نمره خوب و بد نه به همه آرمان های خود می رسند و نه همه آرزوها یشان را ازدست خواهند داد .