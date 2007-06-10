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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۱

والدین در برابر کارنامه دانش‌آموزان واکنش‌های شدید نشان ندهند

والدین در برابر کارنامه دانش‌آموزان واکنش‌های شدید نشان ندهند

یک روانشناس ضمن هشداری جدی از والدین خواست به هیج عنوان در برابرکارنامه فرزندان خود واکنش های عاطفی شدید نشان ندهند .

دکتر سعید حسن زاده، همزمان با نزدیکی به روزهای اتمام امتحانات دوره های متوسطه تحصیلی به خبرنگار مهر گفت : معمولا اولیاء نسبت به نمره و کارنامه فرزندان خود واکنش های عاطفی شدیدی نشان می دهند .

عضو هیات علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش وپرورش گفت : هرگونه واکنش مثبت و منفی افراطی والدین دربرابر کارنامه دانش آموزان می تواند این تصور را درذهن بچه ها به وجود بیاورد که نمره ابزاری برای تشویق ، تنبیه وتعیین سرنوشت  آنان خواهد بود .

وی ادامه داد : به طور معمول اگر والدین کارنامه فرزند همسایه خود را مشاهده کنند به سرپرستان او توصیه می کنند زیاد هم در مورد نمره های بد سخت گیری به خرج ندهند و این در حالیست که اگرفرزند خودشان درکارنامه نمره بدی بگیرد باواکنشی غیر طبیعی احساسات  خود را نشان می دهند .

دکترای رواشناسی کودکان استثنائی از والدین خواست در برخورد با کارنامه دانش آموزان رفتاری واقع بینانه داشته باشند .

عضو هیات علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش وپرورش تاکید کرد : این نوع رفتارها موجب می شود دانش آموزان در جبران اشتباهات و کاستی ها تلاش دوباره ای داشته باشند و بدانند که با گرفتن نمره خوب و بد نه به همه آرمان های  خود می رسند و نه همه آرزوها یشان را ازدست خواهند داد .

کد مطلب 499426

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