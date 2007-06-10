ایران از اعزام افراد نابارور به خارج از کشور بی نیاز است

رئیس انجمن ناباروری و باروری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: درمان ناباروری مانند سایر بیماریها، در همان مرحله اول به طور صد درصد جواب نمی دهد و امکان تکرار روش درمان وجود دارد و همین مسئله باعث می شود که برخی از افراد چندان مایل به ادامه درمان بیماری خود نباشند.

دکتر محمدرضا نوروزی، هزینه سنگین درمان ناباروری را یکی از علل عدم مراجعه بیماران به موسسات درمانی ناباروری عنوان کرد و افزود: دوره کامل برخی از ناباروری ها، در حدود 15 میلیون ریال هزینه دارد و برخی افراداز توانایی مالی خوبی برای تامین این هزینه ها برخوردار نیستند.

وی با اشاره به وجود روشهای درمان ناباروری در کشور و عدم نیاز به اعزام افراد برای درمان در خارج از کشور، گفت: تمامی موسسات درمان ناباروری در کشور، تحت نظارت انجمن علمی تخصصی ناباروری و باروری ایران فعال هستند.