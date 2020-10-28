۶۷ بیمار جدید مشکوک به کرونا در قم بستری شدند/فوت ۹ بیمار کرونایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۱۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا، گفت: ۶۷ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۷۸ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شده‌اند، گفت: در حال حاضر ۵۹۸ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۱۴۱ نفر از آنها وخیم است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۹ نفر از کسانی که تست کرونای آنها مثبت بوده جان خود را از دست داده‌اند.